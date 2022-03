Bastion, i razzi lanciati dalle navi da guerra russe: "Radere al suolo l'Ucraina", il video-choc

24 marzo 2022 a

a

a

La Russia si vanta dei suoi mezzi militari e diffonde i video per far vedere a tutti la sua potenza. È quanto successo ieri, quando il ministero della Difesa ha mostrato dei filmati in cui si vede il lancio di diversi missili contro le forze dell’Ucraina dal suo potente sistema di difesa costiera Bastion. Le immagini, come scrive il Daily Mail citato da Dagospia, servono a enfatizzare la portata dell’intervento e il lancio con testate da 250 kg.

Kim lancia missile intercontinentale nella "zona economica esclusiva" del Giappone nel giorno del vertice Nato: è guerra mondiale?

Scendendo nei dettagli dell'operazione, poi, il ministero ha dichiarato di aver lanciato, dai sistemi di difesa costiera in Crimea, tre missili Bastion contro obiettivi appartenenti alle forze ucraine. E non solo: avrebbero sparato pure otto missili da crociera Kalibr da una nave da guerra missilistica vicino al porto di Sebastopoli, nel mar Nero. I video in questione sono stati pubblicati sulla pagina Facebook ufficiale del ministero. A corredo queste parole: "Non fare mai arrabbiare una nave da guerra russa".

I missili da crociera Kalibr, quelli lanciati dalla nave, hanno una portata fino a 2.500 chilometri. Verrebbero utilizzati dalla marina russa principalmente per attaccare alcune città ucraine. Nei giorni scorsi c'era chi diceva che nessuno mai, prima della Russia, era ricorso a questi mezzi nel corso di un conflitto. Gli Stati Uniti hanno fatto sapere, inoltre, che il Cremlino sarebbe ricorso a questi missili in "almeno un caso".

"Sottomarini nucleari contro Vladimir Putin": la missione suicida di Donald Trump, choc negli Usa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.