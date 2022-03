Sergei Shoigu, dopo 13 giorni il ministro riappare in un video: "Lo strano movimento". Com'è ridotto, l'agghiacciante sospetto

24 marzo 2022 a

C'è un mistero nel mistero. Sergei Shoigu, ministro della Difesa russa, è riapparso dopo la strana scomparsa. Da 13 giorni infatti il generale di Vladimir Putin non appariva in pubblico. Almeno fino ad oggi, quando il ministro è comparso in un filmato diffuso dal Cremlino nel quale si vede il presidente russo insieme a tutti i suoi collaboratori più fedeli. Nel maxi schermo di fronte allo zar ci sono diversi schermi. Quello di Shoigu è in alto a sinistra.

Fin qui nulla di strano, visto e considerato che le videoconferenze in tempo di pandemia sono diventate la normalità. A maggior ragione se si tiene conto delle voci che vedono Putin estremamente ipocondriaco. A far però insospettire è qualcosa che appare nel video. Qui si vedono degli strani movimenti dell'immagine che inquadra il ministro della Difesa. Nel filmato si può notare qualcosa che passa davanti alla webcam e poi, di punto in bianco, Shoigu in abiti civili. Una strana apparizione per qualcuno, convinto che il filmato sia proiettato "in loop", come se l'immagine del ministro fosse stata aggiunta successivamente.

"Qualcuno - si legge su Twitter - ha notato che c'era qualcosa che non andava in Shoigu nel video montato di RosMedia, all'inizio la telecamera sembrava puntata verso il monitor, non verso la persona". E ancora: "Shoigu è generalmente luminoso e ben illuminato. In questo video è scuro e sembra diverso. Merita più analisi credo". La stessa assenza aveva destato parecchi dubbi, tanto che il portavoce del Cremlino era dovuto correre ai ripari: "Il ministro della Difesa ora ha molte preoccupazioni. È in corso un'operazione militare speciale. Naturalmente, ora non è proprio il momento per l'attività dei media, questo è abbastanza comprensibile", erano state le parole di Dmitry Peskov. Eppure le purghe di Putin non sono nuove e non è escluso che lo zar abbia voluto emarginare il suo braccio destra proprio a causa dell'andamento della guerra in Ucraina.

