Libia, esplode un'altra petroliera nel Mediterraneo: cosa sta succedendo

Ancora una misteriosa esplosione a bordo di una petroliera nel mar Mediterraneo. Si tratta del quinto caso sospetto dall'inizio dell'anno. Quattro giorni fa a largo della Libia la "Vilamoura" ha registrato uno scoppio. Di conseguenza si è aperta una falla e la sala motori si è allagata. Il giorno seguente la nave è andata alla deriva. Subito dopo è stata raggiunta da un’imbarcazione antincendio, che la sta rimorchiando in Grecia. La petroliera batte bandiera delle Isole Marshall. Poche ore prima, stando alla versione della Vilamoura, erano stati imbarcati un milione di barili di greggio dal terminal cirenaico di Zuetina.

Come riporta Repubblica, anche la Vilamoura negli ultimi due mesi ha caricato petrolio nei porti russi. Ad aprile è stata segnalata a Ust-Luga e a maggio a Novorossiysk: in entrambi gli approdi stando ai resoconti dell’armatore ha imbarcato greggio kazako. Sono terminal che verrebbero utilizzati per il contrabbando di idrocarburi usato da Mosca per finanziare l’economia di guerra, come denunciato più volte dall’intelligence ucraina.