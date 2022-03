Volodymyr Zelensky, attentato per uccidere il presidente a Kiev

26 marzo 2022 a

La caccia a Volodymyr Zelensky continua. Markian Lubkivskyi, alto consigliere del ministro della Difesa ucraino, ha detto in una intervista alla Cnn che il gruppo militare privato russo Wagner voleva uccidere il presidente ucraino e il primo ministro Denys Shmyhal. "Volevano assassinare la leadership dell'Ucraina: il nostro presidente e primo ministro. Questo era l'obiettivo e un paio di loro sono stati inviati in Ucraina senza alcun successo", ha detto Lubkivskyi, secondo cui il complotto è stato confermato dai servizi segreti ucraini e dalle forze speciali incaricate di proteggere Zelensky. "Tutti questi documenti e le prove necessarie saranno presentati alla Corte internazionale", ha sottolineato.

E mentre i russi cercano di farlo fuori Zelensky in un intervento sul suo profilo Facebook continua a parlare ai suoi cittadini e al mondo intero: "Contenendo le azioni della Russia, i nostri difensori stanno portando la leadership russa a un'idea semplice e logica: il dialogo è necessario. Importante. Urgente. Giusto".

"Nel corso dell'ultima settimana, le nostre eroiche Forze armate hanno inferto duri colpi al nemico. Perdite pesanti", ha affermato Zelensky, riferendo di 16.000 militari russi morti finora. "Sono grato ai nostri difensori che hanno dimostrato agli occupanti che per loro il mare non sarà calmo anche quando non c'è tempesta. Perché ci sarà il fuoco", ha aggiunto.

