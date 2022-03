Toni Capuozzo e Zelensky: "Perché dice che è vicino alla vittoria?"

25 marzo 2022 a

a

a

Di conflitti Toni Capuozzo ne ha visti decine e decine, in ogni parte del mondo. Per questo quando su Facebook scrive che "in guerra perdono tutti", il giornalista di Mediaset è più che credibile. E per questo, spiega, "non so cosa ha portato Zelensky a dire 'siamo vicini alla vittoria e alla pace'. Se è stato il successo di quelle piccole controffensive attorno a Kiev. O l’aver centrato quella nave russa nel porto di Berdiansk, o il fatto che Mariupol ancora non è caduta. Magari". Ma la verità, suggerisce l'inviato di guerra e fondatore di un programma di approfondimento che ha fatto storia, come Terrra! su Canale 5, è che parlare di pace oggi è praticamente impossibile.

"Sbarazzarsi di Putin". Toni Capuozzo, la frase "rubata" che svela il vero piano degli Usa: sulla pelle degli europei...





"Mi chiedo cosa sarebbe della Russia, e cosa la sconfitta causerebbe al Cremlino, e persino negli assetti mondiali, non sono solo fatti loro. Vedo invece che si affilano i coltelli, anche quando si parla di cose buone". Il presidente ucraino è un po' come Greta Thunsberg: ascoltato da tutti, accolto come "la speranza del mondo", ammirato per il coraggio un po' incosciente. Ma proprio come la giovane attivista dell'ambiente, il presidente-comico è "ascoltato a metà" dai big del mondo.

"Chi non c'era non si è perso niente. Mi chiedo se...". Toni Capuozzo, il grave sospetto sulle parole di Zelensky alla Camera





I membri di Ue, Nato e G7 "non sono mai stati così uniti - sottolinea Capuozzo -: è il miracolo alla rovescia provocato dall’invasione di Putin. Ma anche mai così incapaci di diplomazia, come se le armi costassero il silenzio, mortificassero idee, trattenessero ogni altra iniziativa, avessero espugnato cuore e cervello della vecchia Europa".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.