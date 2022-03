Papa Francesco, Fatima e "la minaccia nucleare". Fine del mondo, il passaggio della preghiera

26 marzo 2022 a

a

a

Papa Francesco prega la Madonna di proteggerci dalla minaccia nucleare. Durante la consacrazione della Russia e dell'Ucraina al Cuore immacolato di Maria, il Pontefice - in comunione con tutti i vescovi del mondo - chiede di "non lasciarci naufragare nella tempesta della guerra". "Ispira progetti e vie di riconciliazione", "liberaci dalla guerra, preserva il mondo dalla minaccia nucleare". Una minaccia che se compiuta potrebbe portare alla fine del mondo, così come la stessa Madonna aveva rivelato ai tre pastorelli nel terzo segreto di Fatima.

"Impotenti". Fatima e fine del mondo? L'omelia di Papa Francesco, il dettaglio: "Il nome di Putin" scatena i retroscenisti

"In quest'ora buia vieni a soccorrerci e consolarci", è l'invocazione di Papa Francesco pronunciata davanti alla Madonna di Fatima. "Abbiamo smarrito l’umanità, abbiamo sciupato la pace". Il Pontefice ha anche fatto poi un mea culpa a nome dell'intera umanità: "Con vergogna diciamo: perdonaci, Signore!" per aver "dimenticato la lezione delle tragedie del secolo scorso, il sacrificio di milioni di caduti nelle guerre mondiali".

Papa Francesco e Fatima, "un atto politico". Lo storico: cosa c'è dietro la Consacrazione

"Abbiamo disatteso gli impegni presi come Comunità delle Nazioni e stiamo tradendo i sogni di pace dei popoli e le speranze dei giovani. Ci siamo ammalati di avidità, ci siamo rinchiusi in interessi nazionalisti, ci siamo lasciati inaridire dall'indifferenza e paralizzare dall'egoismo" e, dice ancora il Papa, "siamo diventati indifferenti a tutti e a tutto, fuorché a noi stessi".

L'evento miracoloso che segue il rito. Fatima, Antonio Socci: le conseguenze della consacrazione del Papa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.