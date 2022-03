Regina Elisabetta così? Dimenticatela: spunta una foto irriconoscibile

27 marzo 2022 a

La Regina Elisabetta come non si era mai vista. Vogue ha infatti voluto omaggiarla con una foto pubblicata nella prima copertina della rivista e che la ritrae da giovanissima. Sopra il suo dolce volto, una corona con diamanti. Il regalo del magazine di moda arriva con l'obiettivo di celebrare il Giubileo di Platino. La regina Elisabetta, oggi 95enne, è una delle donne più fotografate al mondo: il suo volto è su quadri, francobolli e banconote, ma è la prima volta che arriva sulla copertina di Vogue.

Lo scatto risale al lontano 1957 e venne scattata da Antony Armstrong Jones, cognato della regina. A colpire anche la corona, perché non è un semplice accessorio. Quello indossato da Elisabetta II è il famoso diadema di stato di Giorgio IV. La sua particolarità? Diversamente da quanto si possa pensare quella corona è stata creata per un uomo, Giorgio IV appunto.

Intanto aumentano voci che vedono la Regina fare i conti con qualche acciacco. Arrivano infatti indiscrezioni secondo cui potrà partecipare alla cerimonia commemorativa del principe Filippo grazie allo spostamento in elicottero e poi un tragitto in auto, ma è ancora tutto da confermare, dato che al momento la sua presenza resta in dubbio.

