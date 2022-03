Vladimir Putin e l'esoterismo, le streghe dello zar condannano a morte Zelensky: le agghiaccianti parole di Aliona Polin

28 marzo 2022 a

Le streghe dello zar invocano la protezione di Vladimir Putin e lanciano un anatema contro i nemici, evidentemente il presidente ucraino Zelensky e l'Occidente che lo appoggia: "Chi sente, ma non sente, chi vede, ma non vede, chi c’è, c’era e ci sarà, non dimenticherà la mia parola: solleva la forza della Russia, dirigi il nostro presidente Vladimir Putin sulla via della giustizia". A parlare, il 12 marzo scorso durante il consiglio generale è Aljona Polin, la più importante "strega di Russia", fondatrice dell’associazione delle Grandi streghe di Russia. L’obiettivo della riunione, riporta il sito insideover.com, è sostenere Putin, esprimergli solidarietà e difenderlo dai nemici.

Insomma, mentre l'armata russa è impegnata nella "operazione speciale" in Ucraina, le streghe di Putin si affidano all'occultismo. Un centinaio di donne, vestite con saio e cappuccio, si sono radunate a Mosca per “dare aiuto” a Putin affinché possa manifestarsi la "grande forza della Russia". Quindi arrivano le "maledizioni" contro i nemici del capo del Cremlino. “Chi pretende di passare in mezzo a noi, chi ha deciso di andarsene da noi, chi mente in ogni cosa che dice, per i secoli dei secoli questi nemici saranno maledetti!”, hanno ripetuto in coro le donne.

Per le streghe la guerra in Ucraina ha un significato ultraterreno e Putin sta lottando in nome e per la Russia. "Non ho il diritto di mettere in discussione le decisioni di chi ci governa. Sono sempre d’accordo con chi sta al di sopra di noi", ha detto una strega. E un'atra: Putin può essere considerato 'una specie di tessuto assorbente', che assume in sé “tutto ciò che vive nel popolo e nel Paese". Insomma, Putin sarebbe l'incarnazione stessa dell’anima russa.

