Joe Biden "in declino cognitivo": cosa si era scritto sul foglietto in conferenza stampa

Joe Biden è un bersaglio facile per i social e il web in generale. Il 79enne presidente degli Stati Uniti d’America è finito nel mirino di molti utenti, che lo hanno preso in giro perché si è presentato in conferenza stampa con un foglietto. I più attenti si sono accorti di un dettaglio significativo: Biden aveva scritto sia le domande che le risposte. Il presidente americano ha continuato a guardare quel foglietto per tutta la conferenza, e forse questo è il motivo per cui non è incappato in ulteriori gaffe.

"Ha fatto un altro peto?". Joe Biden umiliato ancora, meteorismo in prima pagina: se questo è un presidente

Se quel “Putin non può rimanere al potere” lo sia stata o meno è difficile da stabilirlo: in tempi di guerra, quasi nulla è come sembra, c’è spesso un messaggio sotto. Nelle scorse ore il presidente americano ha fatto delle precisazioni in merito, fermo restando che considera comunque Putin un “macellaio” che “non può restare al potere”, oltre che un “dittatore che cerca di ricostruire un impero” e che sta “strangolando la democrazia”. Tutte queste affermazioni le ha fatte con cognizione di causa per esprimere il proprio “sdegno” per quanto sta accadendo in Ucraina.

"Biden e Macron inadeguati". Ucraina, l'appello di Giorgia Meloni: "Serve una svolta conservatrice"

“Non ritratto nulla”, ha aggiunto Biden, che però ha precisato che si trattava di “un’opinione personale” e non di un’indicazione politica su un eventuale cambio di regime in Russia. Il presidente americano ha poi risposto a chi gli chiedeva della possibilità di un incontro con Putin: “Dipende dall’argomento di cui vuole parlare”. Tornando invece al foglietto di Biden, il senatore repubblicano Rand Paul si è scatenato: "Come vedere qualcuno in declino cognitivo".

