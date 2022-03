Minions, la super-bomba dell'esercito ucraino: "Una strage di invasori russi", il video-choc

30 marzo 2022 a

a

a

In attesa che arrivino altre armi dall'Occidente, gli ucraini combattono l'avanzata russa con quello che hanno. E senza dimenticare la fantasia. Non a caso l'esercito di Kiev ha pubblicato su Facebook un video mostrando un ordigno molto particolare. Si tratta di una bomba che raffigura un minions, celebre personaggio di un film per bambini. Quest'ultimo rigorosamente creato con i colori della bandiera gialla e blu dell'Ucraina. Nel video si vede l'ordigno che viene prima nascosto sotto terra e poi fatto detonare a distanza con un radiocomando.

Vladimir Putin "nascosto in un bunker in Siberia": intelligence, perché l'attacco con armi atomiche è più vicino

Ma questa non è l'unica invenzione. Proprio poco fa è stata diffusa una canzone per celebrare l'ultimo orgoglio del Paese guidato da Volodymyr Zelensky. Si tratta di una canzone dal titolo "Bayraktar", esattamente come l'omonimo drone di fabbricazione turca con cui l'esercito sta resistendo nella guerra contro l'Armata Rossa. Il brano, composto in realtà a fine febbraio, è stato scritto secondo il volere dell’ufficio di propaganda delle Forze armate ucraine dal musicista militare Taras Borovok. E proprio nel giorno in cui le truppe di Vladimir Putin facevano il loro ingresso in Ucraina.

"Come è stato ammazzato Denis Kurilo", Putin perde un altro generale: colpo al cuore della "truppa d'élite"

D'altro canto anche i russi si stanno munendo. L'ultima indiscrezione vede come arma disponibile nell'infinito arsenale di Mosca Poseidon. Si tratta di un drone sottomarino nucleare. Per la precisione "un siluro autonomo a propulsione nucleare intercontinentale" in grado di devastare le città costiere. Secondo gli esperti il drone, se fatto esplodere sott'acqua, potrebbe provocare uno tsunami alto addirittura 100 metri. Proprio la corsa agli armamenti fa pensare che quello iniziato il 24 febbraio non sarà un conflitto breve. Ed è sempre per questo che alcuni leader politici come Giuseppe Conte e Matteo Salvini si dicono contrari al rifornimento di armi. "Al governo parlano con troppa facilità di bombe, armi e missili", era stato il commento del leader della Lega.

Il drone sottomarino che provoca uno tsunami alto 100 metri: l'arma con cui Putin può radere al suolo mezza Ucraina

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.