Ucraina, telefonata choc tra un soldato russo e sua moglie: "Hanno roba di qualità qui", "Ruba tutto quello che puoi"

31 marzo 2022 a

a

a

Intercettazioni choc in Russia. "Ho preso delle cose per te, dei cosmetici", "Amore mio, tutto per la famiglia, in fondo che uomo russo non ruberebbe tutto? Sophia andrà a scuola presto, un computer le servirebbe, va avanti, prendi tutto quello che puoi": questo il contenuto di una conversazione telefonica tra un soldato russo e sua moglie in patria. L'intercettazione, svelata dai servizi di sicurezza di Kiev, è stata riportata dalla giornalista del Kyev Independent Anastasiia Lapatina su Twitter.

"Gas russo pagato in rubli, o salta tutto". Putin straccia i contratti con l'Europa: guerra energetica, ha mentito a Draghi

Da questa conversazione emerge come le rapine ai danni degli ucraini nei territori occupati siano praticamente all'ordine del giorno. Non solo: nel corso della conversazione, il soldato russo sarebbe apparso anche molto sorpreso per il tenore di vita degli ucraini. Quando la moglie domanda al militare se anche gli altri stanno svuotando i negozi, lui non solo conferma, ma si lamenta pure di non avere "un sacco" grande come quello dei suoi compagni.

Video su questo argomento "La Russia non si sta ritirando". Stoltenberg, un'amara verità: altroché de-escalation, "le truppe si stanno riposizionando”

Parlando degli inquilini dell'appartamento che invece lui stava depredando, il soldato dice: "Deve essere gente atletica, hanno un sacco di vitamine costose, anche le maglie da calcio sono incredibili. Sono rimasto sorpreso dalla roba di qualità che hanno". E lei: "Pensa come vivevano loro e come viviamo noi, forse è per questo che combattono, mentre noi che schifo di vita facciamo?". La conversazione poi va avanti. "Ti ho preso del makeup, poi ci sono delle scarpe da ginnastica, sono carine, numero 38, qui hanno roba di qualità", continua il marito. E la moglie: "Vanno bene per Sophia, hanno detto che tornerete presto". Pur confermando, alla fine il soldato sconfortato chiosa: "Ma qui nessuno ci dice niente".

Vittorio Feltri, "perché gli ucraini mi fanno incazz***": l'ultimo schiaffo a Volodymyr Zelensky

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.