Ucraina, le notizie in diretta. Zelensky rimuove due generali "traditori". Mosca: attacco ucraino sul nostro territorio. Gas in rubli, strappo di Tokyo

01 aprile 2022 a

a

a

Siamo al37esimo giorno di guerra. La diminuzione delle operazioni militari annunciata dalla Russia si sta rivelando per quel che è: una pausa per sostituire le unità ed effettuare rifornimenti, insomma Vladimir Putin non ha alcuna intenzione di interrompere questa guerra. Al centro dell'attenzione il gas: lo zar riuscirà a farsi pagare in rubli? In Ucraina una vittima italiana. Kiev annuncia di aver ripreso il controllo di Chernobyl.

Ore 08.04 Zelensky: rimossi due generali traditori

"Sono traditori". Con questa clamorosa accusa il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rimosso due generali, secondo quanto da lui rivelato la scorsa notte. "Oggi è stata presa un’altra decisione riguardante gli anti eroi - ha premesso -. Adesso non ho tempo di trattare con tutti questi traditori, ma gradualmente saranno puniti". I generali degradati sono l’ex capo del dipartimento principale del servizio di sicurezza interno (Sbu), Naumov Andriy Olehovych, e l’ex capo del servizio di sicurezza nella regione di Kherson, Serhiy Oleksandrovych. "Questi militari che non hanno deciso dov’è la loro madrepatria che hanno violato il giuramento di fedeltà al popolo ucraino per la protezione dello stato, della sua libertà e indipendenza, verranno inevitabilmente privati del loro grado militare", ha concluso Zelensky.

Ore 7.55 Mosca: attacco di elicotteri ucraini in territorio russo

Un deposito di petrolio nella regione di Belgorod, in territorio russo non lontano dal confine ucraino, è andato a fuoco a seguito di un attacco che Mosca ha attribuito a due elicotteri delle forze ucraine, entratI nello spazio aereo russo a bassa quota. Lo afferma il governatore dell'Oblast di Belgorod, che confina con la regione ucraina di Kharkiv, citato dalla Tass. Non ci sono vittime, ha detto il governatore Vyacheslav Gladkov. Vi sarebbero almeno due feriti. I serbatoi distrutti sarebbero 8. Per il Cremlino, l'occasione per una brutale rappresaglia.

Ore 7.33 Giappone: no al pagamento del gas in rubli

Il Giappone non pagherà in rubli il gas acquistato dalla Russia. Lo ha chiarito il primo ministro giapponese, Fumio Kishida, in seguito all'ultimatum annunciato da Mosca che impone ai compratori ostili di pagare in valuta russa, pena la sospensione dei contratti. "Come concordato nella riunione straordinaria dei ministri dell'Energia del G7, abbiamo rifiutato", ha affermato Kishida, in risposta a un'interrogazione parlamentare sulla richiesta di Mosca. Il premier, che non ha fornito informazioni sui contratti energetici con la Federazione russa, ha precisato che i negoziati restano aperti e che saranno adottate "misure adeguate".

Ore 6.41 Segretario Difesa Austin proroga spiegamento forze Usa in Europa

Il segretario della Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin ha stabilito di prorogare la mobilitazione delle migliaia di militari statunitensi dispiegati in Europa Orientale in risposta all'offensiva militare della Russia contro l'Ucraina: manterranno le loro attuali posizioni «più a lungo» anche dopo la fine delle ostilità sul territorio ucraino. Lo ha dichiarato il portavoce del dipartimento della Difesa Usa, John Kirby.

Ore 5.48 Zelensky, russi preparano possenti attacchi Donbass e sud

I soldati russi si stanno raggruppando e sono pronte a sferrare "possenti attacchi contro il Donbass e il sud dell’Ucraina, compresa Mariupol": questo l'sos lanciato dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un video nel corso della notte. "Fa parte della loro tattica. Sappiamo che si allontanano dalle zone dove li stiamo battendo per concentrarsi su altre molto importanti... dove per noi può essere più difficile", ha concluso Zelensky.

Ore 5.12 Russia minaccia Europa: Pagherete

La Russia risponderà a nuove sanzioni che l’Unione Europea dovesse varare, e ha messo in guardia Bruxelles sul fatto che "un confronto con Mosca non è nel suo interesse". A dirlo, alzando nuovamente i toni delle minacce russe all’Ue, è stato Nikolai Kobrinets, alto funzionario del ministero degli Esteri russo. "Le azioni dell’Ue non rimarranno senza risposta. Le irresponsabili sanzioni decise a Bruxelles stanno già colpendo le vite quotidiane dei cittadini europei. Sono pronti a pagare di tasca propria per l’uccisione di altri civili in Ucraina?", ha concluso

Ore 4.23 Edy Ongaro, cciso un italiano

Un miliziano italiano di 46 anni, Edy Ongaro, combattente con le forze separatiste del Donbass opposte a Kiev, è stato ucciso mercoledì in battaglia, nel villaggio di Adveedka, a nord di Donetsk , colpito da una bomba a mano. Ongaro, veneto di Portogruaro, nome di battaglia "Bozambo", si trovava nel Donbass da anni, con la Brigata Pryzrak, composta soprattutto da foreign fighters che si sono uniti a partire dal 2015 alla causa filorussa.

Ore 2.00 Uk, in arrivo 2.000 soldati russi da Georgia

Il Regno Unito ha confermato la notizia, che circola da un paio di giorni, del ridispiegamento sul fronte ucraino di circa 2.000 soldati russi tolti dal teatro della Georgia, dov’erano dislocati nei territori secessionisti filorussi. Le truppe "fresche", dice il segretario alla Difesa, Ben Wallace, saranno riorganizzate in tre battaglioni. La mossa di Putin "è indicativa delle perdite inaspettate subite durante l’invasione", ha concluso Wallace

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.