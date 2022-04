Charlene, il terrore del principe Alberto: "Un piano per destabilizzare Monaco", voci sull'inchiesta

03 aprile 2022 a

a

a

Charlene Wittstock è tornata a Monaco dopo i mesi trascorsi in una clinica privata in Svizzera. I suoi problemi di salute, scaturiti da una brutta infezione che ha richiesto diversi interventi chirurgici mentre era in Sudafrica, non sono ancora del tutto superati: la principessa è ancora molto magra, al punto che secondo alcuni tabloid sarebbe stato previsto per lei un piano di alimentazione liquida, affiancato da un percorso sportivo con l’obiettivo di rimetterla in forze.

Charlene di Monaco "pesa solo 50 kg": ore di angoscia, "come stanno provando a salvarla"

Nel frattempo si vocifera che il principe Alberto sia molto nervoso, ma non per quanto sta accadendo a sua moglie Charlene. “Da mesi - si legge sul Corriere della Sera - un misterioso sito web attacca le persone più vicine al principe, quattro funzionar e persone di sua fiducia”. Anche Le Monde si è occupato di questa vicenda, parlando di “una sorta di G4 discreta ma tentacolare” che agirebbe alle spalle di Alberto, alla ricerca di un profitto negli affari miliardari. “Taccando queste persone - è stata la replica del principe - è al Principato che si vuole arrivare, è una manovra di destabilizzazione”.

Charlene di Monaco, la prima impressionante foto dopo il ricovero: irriconoscibile, principato sotto-choc | Guarda

Secondo Alberto anche le continue voci sulla salute di Charlene, sulla sua presunta volontà di andar via da Monaco e di separarsi dal marito fanno parte di questa “manovra” finalizzata a minare la stabilità del Principato. Alberto viene descritto come “in collera” per queste voci: è in attesa del risultato di due inchieste giudiziarie in corso a Parigi e a Monaco per fare chiarezza su tutta la velenosa vicenda.

"Charlene di Monaco è fuggita". Una drammatica verità: dopo le dimissioni dalla clinica svizzera...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.