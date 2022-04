Ferrari, il fesso dell'anno: la compra, esce dal concessionario e si schianta. Com'è ridotto il bolide

04 aprile 2022 a

Aveva appena comprato una Ferrari nuova fiammante ma l'entusiasmo si è spento subito. Una Ferrari 488 si è infatti schiantata poco dopo aver lasciato la concessionaria il 1 aprile. Secondo l'account Twitter della Derbyshire Roads Policing Unit, il conducente della macchina extra lusso ha acquistato la costosissima 488 alla mattina.

Ma dopo appena 2 miglia, poco più di chilometri, l'uomo si è schiantato con la sua Ferrari e parte anteriore del veicolo come si può vedere nelle immagini pubblicate su Twitter, è andata distrutta.

Al momento non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, riporta Leggo, ma guardando le foto pubblicate dalla polizia, sembra plausibile che l'auto sia stata "schiacciata" da un mezzo più grande, come un camion o un grosso Suv. Nessuno, fortunatamente, è rimasto ferito, se non l'ego (e il portafogli) del proprietario: una Ferrari 488 ha un prezzo di mercato che parte da circa 300mila euro. Come una casa.

