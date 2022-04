Ucraina, le notizie in diretta. Bucha, "finora 300 morti". Usa, la mossa per il default russo. Sindaca giustiziata con mani legate

05 aprile 2022 a

Siamo al 41esimo giorno di guerra in Ucraina. L'orrore di Bucha scuote le coscienze di tutto il mondo. Zelensky parlerà al Consiglio di sicurezza Onu. Joe Biden chiede il processo contro Vladimir Putin per crimini di guerra. Francia e Germania espellono diplomatici russi, Mosca assicura che la risposta sarà dura. Nella notte attacchi in gran parte delle città.

Ore 6.48 Sirene d’allarme in gran parte dell’Ucraina

Una notte senza tregua per l'Ucraina. Le sirene di allarme per possibili incursioni aree sono tornate a suonare stamane in quasi tutta l’Ucraina. Lo segnalano i media locali. Da Kiev, a Odessa, da Kharkiv Leopoli, da Mykolaiv a Donetsk e Zaporizhzhia.

Ore 5.55 Anonymous, i nomi di 120mila soldati russi

Gli hacker di Anonymous annunciano su Twitter di aver violato e messo in rete i dati personali relativi a 120mila soldati russi che partecipano all’invasione in Ucraina. "Tutti dovrebbero essere portati dinanzi a un tribunale per crimini di guerra", scrive Anonymous. Il materiale riguarda date di nascita, indirizzi, numeri di passaporto e le unità militari di riferimento. Il collettivo, impegnato in una "guerra informatica" al governo russo, promette che continuerà la sua battaglia fino a quando la Russia non fermerà la sua aggressione"

Ore 4.38 Usa, tesoro chiude le riserve russe in banche Usa

Il Tesoro degli Usa ha sospeso i pagamenti in dollari del debito sovrano russo dai conti del governo di Mosca presso le banche americane. Lo rilancia l’agenzia economica Bloomberg, che ha parlato con un portavoce del dipartimento. La mossa punta ad aumentare la pressione su Mosca perché rinunci all’invasione dell’Ucraina. L’obiettivo è costringere la Russia a scegliere tra il terminare le riserve in dollari che detiene nel proprio Paese, spendere le nuove entrate che raccoglie o andare in default.

Ore 3.33 Medvedev: risposta proporzionale a espulsione nostri diplomatici

Mosca risponderà "in maniera proporzionale e simmetrica" all'espulsione dei suoi diplomatici da diversi Paesi occidentali: l'avvertimento arriva dall'ex presidente russo e vice capo del consiglio di sicurezza, Dmitry Medvedev. "Tutti conoscono la risposta: sarà simmetrica e distruttiva delle relazioni bilaterali", ha concluso in un post su Telegram

Ore 00.21 Bucha, finora trovati 300 morti

Volodymyr Zelensky ha affermato che il numero delle vittime nelle città e nei villaggi delle regioni di Kiev, Sumy e Chernihiv potrebbe superare quello dei morti a Bucha. "Abbiamo appena iniziato un'indagine su ciò che hanno fatto gli occupanti. In questo momento, solo a Bucha si conoscono circa 300 persone uccise e torturate. L'elenco delle vittime sarà molto più ampio quando l'intera città sarà controllata", ha concluso

Ore 00.12 Sindaca trovata morta con le mani legate assieme al figlio e al marito

Le autorità ucraine hanno denunciato il ritrovamento, in un villaggio a ovest di Kiev, di cinque corpi di civili con le mani legate dietro la schiena, tra cui quelli della sindaca, del marito e di suo figlio. La polizia ha mostrato ai giornalisti di France Press quattro corpi, compreso quello della prima cittadina, che era semisepolto in una pineta vicino alla sua abitazione a Motyzhyn. Un quinto corpo è stato trovato in un piccolo pozzo in giardino. Secondo quanto riferito da alcuni residenti, si erano rifiutati di collaborare con le forze russe e per questo sono stati ammazzati

