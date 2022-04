Bucha, Toni Capuozzo: "Il noto neonazista in città il 2 aprile". Strage firmata dagli ucraini?

05 aprile 2022 a

a

a

La strage di Bucha è stata firmata dagli ucraini? Il dubbio attanaglia Toni Capuozzo e rimbalza da Quarta repubblica, il talk di Rete4 condotto da Nicola Porro, e diventa virale sui social. Il noto giornalista Mediaset, inviato di guerra in ogni angolo del mondo e testimone oculare dei peggiori orrori di cui l'uomo ha saputo rendersi protagonista, avanza il sospetto di una auto-carneficina organizzata dall'esercito ucraino per poter incolpare l'esercito russo, in fuga.

"O tutti eroi...". Toni Capuozzo, le parole di Zelensky che scatenano il sospetto: a cosa ci condanna il premier ucraino

Calendario alla mano, Capuozzo ripercorre le date e ricorda come la ritirata degli invasori sia iniziata il 30 marzo. Ma fino al 3 aprile, 4 giorni, non girano video di morti in strada. "Com'è possibile? - domanda Capuozzo - Bucha è un paese di 28mila abitanti, si conoscono tutti e nessuno si è reso conto che c'erano cadaveri in strada?".

La risposta, insinua il giornalista, allora forse è da trovare altrove. "C'è un filmato. Un noto neo-nazista delle milizie ucraine (si tratterebbe secondo la stampa russa di Sergei Korotkikh, membro del Battaglione Azov) è in paese a Bucha il giorno 2 aprile. Non si vedono morti in strada, però c'è un dialogo. Un suo commilitone gli chiede: 'Cosa facciamo con quelli che non hanno il bracciale blu?', vale a dire quello delle milizie ucraine. E lui gli risponde: 'Spariamo'".

"Bucha? Spero me lo chiedano", Toni Capuozzo, indiscrezioni clamorose sull'orrore: cosa è successo davvero

Quei morti, dunque, sarebbero finiti sotto il "fuoco amico" nel migliore dei casi, o vittime di una esecuzione per pura propaganda nel peggiore. E questo perché, conclude Capuozzo, "anche gli ucraini con l'acqua alla gola sarebbero in grado di mettere in piedi una messa in scena per coinvolgere il mondo".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.