Joe Biden ignorato da tutti al suo arrivo alla Casa Bianca: un video imbarazzante

Un momento imbarazzante per Joe Biden alla Casa Bianca. Dopo la conferenza stampa con Barack Obama, invitato a Washington per la prima volta da quando ha lasciato l’incarico nel 2016, il presidente è stato letteralmente ignorato da tutti. Staff e colleghi, hanno preferito accalcarsi attorno all'ex inquilino della Casa Bianca. Nelle immagini, diventate subito virali in rete, si vede un gruppetto di persone che si avvicina ad Obama tentando in tutti i modi di parlare con lui.

Nel frattempo - come mostra sempre il video - Biden si gira da una parte e dall'altra, non vedendo nessuno accanto a sé. Poi vaga per un momento con sguardo perso e aria confusa. Infine allarga le braccia, segno di sconforto e forse anche di esasperazione, come scrive Dagospia. La scena è stata ampiamente commentata sui social, dove ovviamente non sono mancati commenti ironici.

"Credo che sappiamo chi comanda davvero nella Casa Bianca e non è Joe!", ha scritto un utente, riferendosi in maniera neanche troppo velata a Obama. Quest'ultimo, che era intervenuto alla Casa Bianca per celebrare il 12esimo anniversario del lancio dell'Affordable Care Act, è intervenuto subito con un tweet per il suo ex vicepresidente: "È sempre bello ritrovarsi con Biden. Grazie per tutto quello che stai facendo per aiutare un numero ancora maggiore di americani ad avere accesso a un'assistenza sanitaria di qualità e conveniente".

