Piazzapulita, il vicesegretario della Nato Mircea Geoana: "Putin non ci ha rinunciato. E ora inizia la fase 2"

"Non abbiamo indicazioni che la Russia abbia rinunciato all'ambizione principale di occupare tutta l'Ucraina". Ospite di Corrado Formigli a Piazzapulita, su La7, nella puntata di oggi 7 aprile, il vice segretario generale della Nato, Mircea Geoana, ha però specificato che "dopo sei settimane di una fase iniziale con pochi successi la Russia sta riconsiderando la propria posizione e si sta preparando a un attacco massiccio per occupare interamente la regione del Donbass e per consolidare il corridoio che collega la Crimea al Donbass".

"Ho l’impressione che la differenza del tipo di guerra che vedremo nella seconda fase richiederà altri tipi di necessità da parte dell'esercito ucraino quindi il sostegno degli Alleati all'Ucraina cambierà a seconda di questo. Posso prevedere che gli Alleati forniranno più armi all'Ucraina secondo le sue esigenze in questa fase", ha proseguito Geoana.

"La determinazione che abbiamo qui alla Nato e nei paesi alleati è più forte che mai: le atrocità che abbiamo visto a Bucha ci hanno davvero toccato. Posso solo prevedere che il sostegno all'Ucraina continuerà ad essere consistente e utile nella nuova fase della guerra". Adesso "l'obbligo della Nato è di trovare un equilibrio tra il sostegno all'Ucraina senza entrare nel rischio di una escalation e di una guerra tra Nato e Russia, che sarebbe molto più complessa e avrebbe conseguenze ben più gravi. Fidatevi del nostro giudizio e del nostro senso di responsabilità perché stiamo cercando di fare entrambe le cose".

