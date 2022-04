Marine Le Pen può vincere. Coutourier e il "bacino di recupero": chi fregherà Macron

11 aprile 2022 a

" Marine Le Pen è comunque pericolosa per Emmanuel Macron ". Parola di Brice Couturier , docente di geopolitica europea all'università Paris Est, nonchè autore del saggio " Macron, un presidente filosofo e di Millennials, puritanesimo, vittimismo, identità e censura" . Intervistato da Giovanni Serafini per il Giorno l'esperto spiega che la candidata di destra "il 24 aprile potrà fare il pieno dei voti estremisti , compresi quelli di parte della sinistra, mentre Macron ha già fagocitato in gran parte quelli dei suoi alleati". Insomma i giochi restano aperti perché se è vero che Macron va al ballottaggio con un primo posto in classifica e un risultato maggiore rispetto al primo turno del 2017, è anche vero che il 30% dei seguaci di Mélenchon , leader dell'estrema sinistra, voterebbe Le Pen al secondo turno . "Per far dispetto a Macron", puntualizza Couturier spiegando che verso di lui c'è "un odio irrazionale da una parte della popolazione che vede in Macron il simbolo del successo in un Paese in cui è difficile emergere. Troppo brillante e sicuro di sé, troppo duro nell'esigere che la Francia esca dal suo torpore".

Ma non solo. "i social manovrati dai trolls russi , soprattutto Twitter, non fanno che distillare veleno su Macron: sono arrivati ​​a insinuare che sua moglie Brigitte è un transessuale ". E qui si apre il "versante russo". Spiega Couturier che se Marine Le Pen "diventerà presidente, Vladimir Putin potrà contare su una stretta alleanza con la Francia che darà fiato a tutti i populisti d'Europa , in Italia, in Ungheria, in Polonia e via dicendo". Francia avvisata, mezza salvata. Anche perché, puntualizza Couturier, "se vince Marine Le Pen deciderà la politica estera e sarà il capo del più forte esercito che esiste in Europa, che oltretutto ha l' arma nucleare . L'inizio della fine per la Nato e per il progetto europeo, oltre che una disgrazia assoluta per l'Ucraina". "Ma alle legislative, in giugno", conclude il prof, "l'estrema destra non avrebbe comunque la maggioranza in Parlamento".

