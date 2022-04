New York, inferno in metropolitana e "altre tre sparatorie": città sotto attacco, ordigni inesplosi

12 aprile 2022 a

a

a

Ci sono tredici feriti sulla banchina della stazione della metropolitana di Brooklyn a Sunset Park. Le immagini che girano su Twitter mostrano diverse persone a terra, insanguinate, colpite durante una o più sparatorie. Tutta la zona è stata chiusa, molte ambulanze in arrivo, ci sono anche gli agenti delle squadre speciali. La sparatoria è avvenuta intorno alle 8,30 ora locale, nel momento di massima affluenza di una stazione usata per le coincidenze tra le linee, tra Brooklyn e Manhattan.

Bloccata la linea R che va da White Hall a Bay Ridge. Sarebbero stati trovati anche numerosi congegni non esplosi mentre non sarebbero stati rinvenuti ordigni attivi.

Almeno due persone sarebbero in gravi condizioni. Agenti antiterrorismo sono stati dispiegati a New York dopo gli spari nella stazione della metro. Una decisione presa in via "precauzionale".

Le persone sarebbero rimaste ferite in tre sparatorie diverse nella metropolitana di New York. Lo riferiscono fonti di polizia, citate da Cnn. Al momento non è chiaro se siano avvenute sul treno o alla stazione della 36ma strada a Sunset Park o alla stazione della 25ma di Greenwood Heights.

Stando a diverse fonti delle forze dell'ordine informate sulle indagini indicano che un sospetto, un uomo alto circa 160 cm, indossava un gilet catarifrangente da addetto della metropolitana e una maschera anti-gas. L'uomo avrebbe usato dei lacrimogeni per creare confusione e fuggire. Avrebbe lanciato un ordigno e poi avrebbe aperto il fuoco. E' questa la prima ricostruzione della polizia sulla base dei testimoni che parlano di un uomo, secondo alcuni afroamericano. "Ho pensato che fosse un lavoratore del Mta all'inizio e non ho prestato grande attenzione", ha raccontato al New York Post Clair, che descrive l'uomo come un "afroamericano di alto circa 1,65 e sui 77 kg che indossava un gilet arancione e una maschera anti-gas" che ha lanciato "una sorta di cilindro che ha fatto una scintilla". La donna ha detto che l'uomo ha sparato così tanti colpi "di aver perso il conto, erano tanti, non so dire quanti".

Notizia in aggiornamento

Paura nella metropolitana di New York: ci sono feriti nella stazione della metro a Brooklyn per una sparatoria. La polizia sta indagando sulla presenza di ordigni esplosivi. #NewYork #shooting pic.twitter.com/SFxsnyH0xs — pina debbi (@pidebbi) April 12, 2022

#AHORA| Se reporta ataque terrorista en el metro de Brooklyn nueva York !!



varias personas resultaron heridas además de encontrar"dispositivos no detonados". ⚔️ pic.twitter.com/ObQGvxFydz — ||°LATAM NEWS (@LatamNews7) April 12, 2022

Fusillade dans le métro de #Brooklyn. Au moins 13 personnes blessées.



Plus hier en fin d’après-midi, grosse détonation a #TimesSquareExplosion ! #NewYork #Subway



pic.twitter.com/kpeHaatBEb — Voix Populaire ✊ (@Voix_Populaire) April 12, 2022

