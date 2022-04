New York, diffuso l'identikit del ricercato per la sparatoria in metrò: ecco chi è Frank R James

13 aprile 2022 a

Primo identikit dell'uomo che ieri, martedì 12 aprile, avrebbe aperto il fuoco a New York nella metropolitana di Brooklyn. Si tratterebbe di Frank R James. Il suo volto è stato diffuso attraverso un tweet da parte degli agenti di polizia. Nella sparatoria sono rimaste ferite almeno 23 persone, di cui due gravi. Gli agenti precisano comunque che James potrebbe essere coinvolto, ma contro di lui non c'è alcuna accusa e chiedono a chi abbia notizie dell'uomo di contattarli. James è un cittadino statunitense di etnia afroamericana ed è il titolare della carta di credito utilizzata per noleggiare il furgoncino legato all’attacco e trovato a pochi isolati dalla stazione di Sunset Park, a Brooklyn.

L'uomo, 62enne, avrebbe affittato il mezzo a Philadelphia, dove ha una delle sue residenze. L'altra è in Wisconsin. Le indagini preliminari sul suo conto hanno rivelato video "preoccupanti" in cui parlava del problema dei senzatetto, di New York e del suo sindaco Eric Adams. Intanto la vicenda si infittisce di dettagli: il sospettato viaggiava all'interno del vagone quando ha estratto dal suo zainetto una bomboletta fumogena, per poi indossare una maschera antigas e iniziare a sparare.

I colpi esplosi sono stati almeno 33 poi la pistola, una Glock 9 millimetri, si è inceppata e ciò avrebbe evitato il peggio. Da qui la fuga. "Siamo stati fortunati, poteva andare molto peggio", ha dichiarato il capo della polizia di New York Keechant Sewell, parlando dei 23 feriti. Ed è ancora in corso la caccia all'uomo.

