Shanghai in lockdown, il video che sconvolge il mondo: come la polizia cinese riduce quest'uomo

Le immagini da Shanghai sono impressionanti. La situazione "sta degenerando", scrive Selvaggia Lucarelli in un post pubblicato sul suo profilo Instagram dove si vedono alcuni video delle proteste. "Secondo Newsweek un complesso è stato sgomberato con la forza e i residenti fatti uscire per creare un centro di isolamento. I condomini si sono ribellati e sono scoppiate rivolte violente. Al momento, dalle mie ricerche, sui social cinesi girano questi video con la stessa versione dei fatti".

In particolare, aggiunge Selvaggia Lucarelli, pare che questo complesso "sia di proprietà del governo e che dia gli appartamenti in affitto a prezzi molto bassi, ma che possa comunque disporne in caso di emergenze pubbliche. Agli inquilini, di fatto mandati via da casa, è stato offerto un trasferimento in altre località".

Shanghai, megalopoli da 20 milioni di abitanti, da quasi tre settimane è isolata in un durissimo lockdown anti-Covid che impedisce agli abitanti di uscire di casa anche solo per fare la spesa. Per questa ragione, il Dipartimento di Stato americano ha ordinato a tutto il personale non essenziale di lasciare la città di Shanghai per l'emergenza sanitaria. I diplomatici statunitensi hanno espresso "preoccupazione per la sicurezza e il benessere dei cittadini statunitensi ai funzionari della Repubblica popolare cinese".

