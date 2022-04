Moskva, "a bordo una bomba atomica": indiscrezioni sull'incrociatore affondato

15 aprile 2022 a

a

a

La notizia dell'affondamento dell'incrociatore missilistico russo "Moskva" avrebbe fatto infuriare Vladimir Putin. Tanto che lo zar ha deciso di rispondere attaccando ieri notte una fabbrica di armi vicino a Kiev con missili Kalibr lanciati dal mare: lo ha reso noto il portavoce della ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov, secondo quanto riporta Interfax.

"Chi ha lanciato davvero i missili contro il Moskva". Angela Rodicio, fonti certe: è guerra mondiale? | Video

L'attacco all'incrociatore, comunque, è stato subito rivendicato dall'Ucraina, che avrebbe utilizzato un missile Neptune. Adesso il timore è che con il Moskva possa essere finita negli abissi anche una testata nucleare. Stando a voci non ancora confermate, la testata avrebbe fatto parte dell'arsenale della nave. In ogni caso, si tratta di un duro colpo per la flotta russa.

"Se l'incrociatore Moskva è stato davvero affondato...". Odessa-Donbass, l'ora del terrore: la prossima mossa dei russi

Uno dei fattori che più di tutti avrebbe permesso agli ucraini di avere la meglio sull'incrociatore russo sarebbe stato proprio l'effetto-sorpresa. E' possibile, infatti, che gli uomini di Zelensky abbiano ingannato i russi facendo credere loro di non essere in grado di minacciare la flottiglia, per poi fare un'azione a sorpresa. Alla fine il messaggio che passa è uno, e cioè che l'esercito di Putin, come spiega anche il Corriere della Sera, sembra essere sempre più in difficoltà: "A terra i tank si sono impantanati, sul mare l'unità simbolo è finita sul fondo".

"Massiccio infarto non per cause naturali". Indiscrezioni drammatiche su Shoigu, tentato omicidio finito male: "E se sopravvive..."

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.