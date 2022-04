Joe Biden sbertucciato pure da Di Maio: "Non abbiamo elementi per dirlo", il punto più basso

15 aprile 2022 a

Luigi Di Maio avverte Joe Biden che riguardo agli orrori che i russi stanno perpetrando in Ucraina ha usato la parola "genocidio". "Non abbiamo elementi per dire che in Ucraina ci sia stato un genocidio", ha detto il ministro degli Esteri ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, su Rai 1, nella puntata del 15 aprile. "Ma al di là delle parole, è uno scenario apocalittico per quanto riguarda le vittime civili", ha proseguito. Ci troviamo di fronte a "crimini di guerra erano evidenti già prima di Bucha".

"Il conflitto", ha proseguito Luigi Di Maio, "continuerà a intensificarsi poiché Putin sta cercando una vittoria che ancora non ha", "Noi lavoriamo per scongiurare questo tipo di intervento con armi chimiche e siamo molto attenti nel verificare se ci sia stato veramente un utilizzo di armi chimiche", ha poi aggiunto il ministro "Una cosa è certa, che le atrocità sono sotto gli occhi di tutti, quello che sta facendo la Russia in Ucraina è atroce".

Ma "continueremo a opporci alla No Fly Zone, questo conflitto non deve degenerare in una guerra mondiale", ha precisato Di Maio che vuole "lasciare un canale aperto con la Russia. Parlare con tutte e due le parti è il solo modo per alimentare la diplomazia e il dialogo". In questo senso, ha concluso, "siamo in pieno contatto con Paesi che stanno facendo da mediatori, come la Turchia. Proprio quando sembra che il negoziato subisca un rallentamento dobbiamo aumentare i canali di comunicazione con tutte le parti per far accelerare il processo diplomatico. Esiste solo una soluzione politica e diplomatica".

