Ucraina, la guerra in diretta. Bucha e Kiev, "900 civili giustiziati". Dettagli horror: come sono stati uccisi dai russi

16 aprile 2022 a

a

a

Guerra in Ucraina, giorno 52. Alla fine si ritorna a Mariupol: la città portuale del Sud è lo snodo cruciale del conflitto. Secondo fonti di intelligence, le truppe ucraine guidate dal Battaglione Azov sognano di poter riconquistare il controllo grazie alle armi e alle tecnologie in arrivo da Usa, Gran Bretagna ed Europa. Vladimir Putin avrebbe ordinato di procedere alla messa in sicurezza di Mariupol e alla sua conquista definitiva prima di partire all'assalto del Donbass e dell'Est del Paese. E proprio sulle forniture di armi a Kiev si registrano le ultime, gravissime tensioni. Mosca ha intimato a Washington di far cessare il flusso di armi verso gli alleati "o ci saranno conseguenze". Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha subito avvisato il mondo, via Cnn, a tenersi pronti per un eventuale attacco russo con armi nucleari.





Ore 9.01: "Raid aereo anche a Leopoli"

Questa mattina si sono sentite esplosioni anche nella città di Leopoli, nell'Ucraina occidentale. Così in un messaggio su Telegram, come riferisce la Bbc, il governatore Maksym Kozytskyi affermando che un raid aereo ha avuto luogo tra le 05.46 e le 07.02 ora locale.

Ore 8.59: Kiev, "900 civili giustiziati a colpi di pistola"

Il 95% dei 900 civili uccisi nella regione di Kiev, 350 dei quali a Bucha, sono stati giustiziati, colpito da fucili di precisione o da armi leggere. Lo ha riferito il capo regionale della polizia, Andriy Nebytov, citato dall'agenzia Ukrinform.



Ore 8.10: Kiev, esplosioni in mattinata

Il sindaco di Kiev Vitali Klitchko ha segnalato su Telegram che le bombe hanno colpito la capitale questa mattina. In particolare, le esplosioni hanno colpito il distretto di Darnytskyi alla periferia della città. Il sindaco ha spiegato che i soccorritori sono intervenuti sul luogo delle esplosioni e che al momento il numero delle vittime non è noto.



Ore 7.42: Zelensky, "facciamo di tutto per salvare i civili di Mariupol"

"Stiamo facendo di tutto per salvare la nostra gente a Mariupol". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video al Paese ripreso dall'Ukrainska Pravda. Il presidente ha spiegato che ieri c'è stata un'importante riunione con i vertici militari, dell'intelligence e politici sulla situazione di Mariupol. "L'argomento principale è Mariupol ha affermato Zelensky, i dettagli non possono essere resi pubblici, ma stiamo facendo di tutto". All'incontro hanno partecipato il comandante in capo delle forze armate Valery Zaluzhny, il capo di stato maggiore generale Serhiy Shaptala, il capo della direzione principale dell'intelligence Kyrylo Budanov, il comandante della guardia nazionale Yuriy Lebid, il ministro dell'Interno Denis Monastyrsky, il capo dei servizi di sicurezza Ivany Bakanov, il capo ufficio della presidenza Andriy Yermak e il capo della delegazione ucraina ai colloqui con la Russia, David Arahamiya. Ieri il comandante della 36ma brigata della Marina, il maggiore Serhiy Volyna, ha invitato le autorità a sbloccare la situazione a Mariupol il prima possibile, militarmente o politicamente. Secondo Svyatoslav Palamar, vice comandante del reggimento Azov, ha affermato che lo sblocco di Mariupol è possibile e che i combattenti sono in attesa di un'adeguata azione decisiva da parte della leadership militare e politica del Paese.

Ore 7.31: GB, "danni a infrastrutture ostacolo agli aiuti"

I danni alle infrastrutture di trasporto dell'Ucraina da parte delle truppe russe hanno rappresentato una "sfida significativa" per quanti forniscono aiuti umanitari in diverse parti del nord del Paese. Lo ha affermato il ministero della Difesa del Regno Unito. Le truppe russe - in base alle informazioni che circolano - hanno distrutto ponti, usato mine terrestri e veicoli abbandonati lungo le rotte chiave mentre si ritiravano dalla regione settentrionale. Nella città di Chernihiv, ad esempio, gli attraversamenti del fiume sono stati distrutti, lasciando dietro solo un ponte pedonale nella città, che ospitava 285mila persone.

Ore 7.13: "Gravi danni a strade porti e ponti"

Gli oltre 50 giorni di guerra in Ucraina hanno provocato gravi danni alle infrastrutture dei trasporti, rendendo difficili i collegamenti nel Paese. E' quanto si legge nell'ultimo aggiornamento dell'intelligence della Difesa britannica. "Le infrastrutture stradali nelle aree dell'Ucraina interessate dal conflitto hanno subito danni significativi. Le truppe hanno accentuato i danni distruggendo porti, impiegando mine terrestri e abbandonando veicoli lungo arterie cruciali mentre si ritiravano dal nord dell'Ucraina", si legge nella nota di questa mattina. "La distruzione dei ponti sui fiumi a Chernihiv e dintorni ha lasciato solo un ponte pedonale intatto nella città sul fiume Desna. Prima della guerra, la città aveva 285mila abitanti. I danni alle infrastrutture di trasporto dell'Ucraina rappresentano ora una sfida significativa nella consegna degli aiuti umanitari alle aree precedentemente assediate dalla Russia", conclude Londra.

Ore 6.49: Zelensky, "morti tra 2.500 e 3.000 nostri soldati"

Nella guerra contro la Russia sono morti tra i 2.500 e i tremila soldati ucraini, mentre circa 10mila sono rimasti feriti ed è "difficile dire quanti sopravviveranno". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un'intervista alla Cnn, sottolineando che i russi hanno perso molti più militari, circa 20mila.

Ore 2.43: Premier ucraino a Washington

Il primo ministro ucraino Denys Shmyhal, il ministro delle Finanze Serhiy Marchenko e il governatore della Banca centrale Kyrylo Shevchenko saranno a Washington la prossima settimana durante gli incontri primaverili del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale. Lo riferisce Reuters citando fonti qualificate. Shmyhal, Marchenko e Shevchenko - secondo le stesse fonti - dovrebbero avere incontri bilaterali con funzionari finanziari di diversi Paesi e prendere parte a una tavola rotonda sull'Ucraina.

Ore 00.06: Zelensky, "tutti dovremmo essere preoccupati dall'uso di armi nucleari"

Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha chiesto alla comunità internazionale di prestare attenzione alla possibilità che l'esercito russo possa utilizzare armi nucleari. In un'intervista alla Cnn, Zelenski ha sottolineato come il presidente russo Vladimir Putin sia in grado di utilizzare questo tipo di armi: "Non solo io, il mondo intero, tutti i paesi dovrebbero essere preoccupati" perché l'ipotesi su attacchi nucleari in Ucraina "potrebbe essere vera". "Non ho paura, ma intendo essere preparato. Ma questo problema non è solo dell'Ucraina, è del mondo intero", ha aggiunto il presidente ucraino.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.