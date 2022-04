Olga Bykovskaya: "Vai e stuprale, ma col preservativo". Le sconvolgenti foto della moglie del soldato russo

17 aprile 2022 a

a

a

Hanno fatto scandalo, orrore, rabbia le intercettazioni della moglie del soldato russo in ucraina. Già, perché la ragazza diceva al marito: "Vai, amore, stupra le donne ucraine, va bene. Ma usa il preservativo, mi raccomando". E lui, stupito: "Davvero posso farlo?". Insomma, il permesso di violentare le donne ucraine, ma usando il condom. Tutto drammaticamente vero. L'intercettazione è stata diffusa dall'esercito ucraino lo scorso 12 aprile.

E ora è emersa anche l'identità della signora, ammesso e proprio non concesso si possa chiamare in tal modo. Si chiama Olga Bykovskaya, il marito e soldato Roman Bykovsky. Lui ha 26, hanno un bimbo di cinque anni e arrivano dalla provincia drussa di Orel, che si trova lungo l'autostrada che collega Mosca e Kharkiv. Dal 2018 vivono in Crimea, spiega Repubblica.

A individuarli, partendo dai numeri telefonici intercettati, un gruppo di giornalisti investigativi che lavora per Radio Svoboda. E così, ecco anche spuntare le foto. Di lui e di lei. Lei bella, bionda, con un'espressione che di fronte a quelle frasi sullo stupro assume controni quasi demoniaci. Olga, subito dopo che è stata diffusa la sua identità, ha chiusto ogni profilo social.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.