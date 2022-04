Kharkiv, bombardata una signora che cammina in strada: l'orrore in diretta, immagini forti

17 aprile 2022 a

L'orrore russo in Ucraina sale di intensità. Attesa, annunciata dopo l'affondamento dell'incrociatore Moskva nel Mar Nero, ecco l'escalation delle forze di Mosca in Ucraina. Riprendono i bombardamenti a Kiev, l'obiettivo sarebbe il bunker di Volodymyr Zelensky, che Vladimir Putin vuole morto.

Dunque Mariupol, città-martire da cui non sarà più possibile uscire. La resistenza si concentra in una fonderia, ciò che resta del battaglione Azov continua a combattere: i russi hanno dato un ultimatum per la resa, che non è arrivata. Dunque il Cremlino ha spiegato che procederà con "l'eliminazione di tutti i resistenti". Il tutto in una Mariupol che è ridotta a un cumulo di macerie.

E l'offensiva è ripresa anche a Kharkiv, dopo qualche giorno di relativa calma. Kharkiv è una delle altre città che hanno subito i bombardamenti e gli attacchi più feroci. E in questo video che potete vedere in calce, diffuso dai giornalisti ucraini di Typxa, ecco le immagini di un nuovo bombardamento russo a Kharkiv. Immagini sconvolgenti. Una signora, infatti, cammina in mezzo allo strada proprio nel momento in cui cadono le bombe, anche se di obiettivi militari non ve ne era traccia. Un botto impressionante, il fumo e le fiamme. Miracolosamente, la signora sembra uscirne illesa.

