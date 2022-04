Corpo d'elite Sas, la leggenda militare dietro la resistenza ucraina: ecco perché i russi non sfondano

17 aprile 2022 a

La resistenza ucraina, che ancora non cede ai russi, ha sorpreso tutti per la sua forza. All’inizio dell’attacco, infatti, si pensava che gli ucraini sarebbero durati al massimo qualche giorno. E invece sono passati già quasi due mesi da quando l’incubo è cominciato. Cos’è che ha permesso al popolo di Zelensky di resistere così a lungo? Certamente hanno aiutato le armi inviate dall’Occidente. Ma dietro alla loro incredibile tenacia ci sarebbe anche dell’altro.

Particolarmente importante sarebbe stato il contributo inglese. Secondo il Times, infatti, il leggendario corpo di élite britannico Sas (Special Air Service) starebbe addestrando militari ucraini a Obolon, alla periferia Nord di Kiev. Una zona che due mesi fa i soldati regolari britannici avevano abbandonato prima dell'invasione russa, visto che – come spiega Repubblica - si temeva che la capitale sarebbe caduta in pochi giorni. L’impegno del corpo speciale inglese starebbe continuando anche in questi giorni: si starebbe occupando, in particolare, di istruire le giovani reclute a utilizzare i missili anti-tank forniti da Londra.

Nessun commento da parte del ministero della Difesa britannico. Ma non è tutto: pare che Londra, nei prossimi giorni, addestrerà altre centinaia di truppe ucraine nel Regno Unito. Il legame tra Kiev e Londra è forte, tanto che il Regno Unito – come scrive Antonello Guerrera su Repubblica - è stato il primo Paese occidentale a fornire armi letali agli ucraini.

