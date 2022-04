Ucraina, la guerra in diretta: missili russi sulla stazione di Leopoli, sei morti

18 aprile 2022 a

Nel giorno numero 54 di guerra in Ucraina, obiettivi puntati sul Donbass e il Sud del Paese. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto all'Occidente l'invio immediato di nuove armi per poter sostenere la battaglia decisiva a Est. A Mariupol è in corso l'ultima, strenua resistenza contro l'esercito russo: secondo indiscrezioni, nelle acciaierie Azovstal diventate il baluardo del Battaglione Azov ci sarebbero rifugiati anche dei civili. Il timore è quello di un massacro di innocenti.





Ore 9.27: Leopoli, "6 morti nell'attacco missilistico russo"

Sei morti e otto feriti, tra cui un bambino. Questo il bilancio dell'attacco condotto con cinque missili contro Leopoli nell'Ucraina occidentale. Lo ha reso noto il governatore della regione di Leopoli, Maksym Kosytskyy, sul suo profilo di Facebook.

Ore 9.17: Missili russi sulla stazione ferroviaria di Leopoli

I missili russi caduti stamattina a Leopoli, nell'ovest dell'Ucraina, hanno preso di mira la stazione ferroviaria e depositi. Lo scrive su Twitter la deputata ucraina Lesia Vasylenko, allegando al post una foto non verificata che mostra i danni delle esplosioni.

Ore 9.07: Governatore di Lugansk, "i russi hanno occupato Kreminna"

Le forze russe hanno conquistato Kreminna, centro abitato nella regione orientale di Lugansk. "Le truppe dell'aggressore hanno occupato Kreminna", ha annunciato il governatore di Lugansk, Serhiy Gaiday, citato dai media ucraini. Kreminna è stata teatro di duri combattimenti in strada da quando è iniziata la cosiddetta fase 2 dell'operazione militare speciale russa in Ucraina, che si sta concentrando sul Donbass.

Ore 8.41: Leopoli, il capo militare invita i cittadini ad andare nei rifugi

Il capo dell'amministrazione militare regionale di Leopoli, Maksym Kozytsky, ha chiesto agli abitanti della città di cercare riparo nei rifugi dopo gli attacchi missilistici nella regione. ''Gli allarmi aerei continuano. Rimanete nei rifugi", ha detto Kozytsky in un post di Telegram.

Ore 8.04: Leopoli, "cinque attacchi missilistici russi"

Il sindaco di Leopoli, nell'Ucraina occidentale, ha confermato che questa mattina la città è stata colpita da cinque attacchi missilistici russi. Andriy Sadovyi ha spiegato su Twitter di aver inviato sul posto i servizi incaricati e che più tardi verranno fornite informazioni più dettagliate.



Ore 8.01: "Missili russi contro la regione del Dnipro"

I russi hanno condotto questa mattina alcuni attacchi missilistici contro la regione di Dnipro, nell'Ucraina centrale. Lo ha detto il governatore di Dnipropetrovsk Valentyn Reznichenko, aggiungendo che "il 60 per cento dei missili sono stati abbattuti dal sistema di difesa antiaerea dell'Ucraina".

Ore 7.43: Zelensky, "i russi vogliono distruggere il Donbass, ci servono armi"

I russi vogliono distruggere il Donbass, annientare quelle che erano le potenze industriali di Donetsk e Luhansk. E per questo l'Ucraina ha bisogno di più armi. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso trasmesso nella notte. "Le truppe russe si stanno preparando per un'operazione offensiva nell'est del nostro paese. Inizierà a breve. Vogliono letteralmente distruggere il Donbas", ha detto Zelensky. "Vogliono distruggere tutto ciò che un tempo dava gloria a questa regione industriale. Proprio come le truppe russe stanno distruggendo Mariupol, vogliono spazzare via altre città e comunità nelle regioni di Donetsk e Luhansk", ha proseguito il presidente ucraino. Ribadendo la richiesta dell'invio di nuove armi all'Ucraina, Zelensky ha detto che il destino della battaglia imminente dipende da "coloro che hanno le armi e le munizioni di cui abbiamo bisogno e si stanno trattenendo" dal consegnarle a Kiev.

Ore 7.22: Putin a Bennett, "chiesa ortodossa di Gerusalemme diventi russa"

Il presidente russo Vladimir Putin ha chiesto in una lettera al primo ministro israeliano Naftali Bennett che la chiesa ortodossa di Alexander Nevsky, nella città vecchia di Gerusalemme, sia immediatamente trasferita nelle mani dei russi, come era stato promesso dall'ex primo ministro Benjamin Netanyahu. La chiesa è ancora di giurisdizione israeliana dopo che un tribunale ha stabilito che la decisione è nelle mani dell'attuale governo guidato da Bennett. La lettera di Putin è considerata dai funzionari israeliani come un segno di un ulteriore deterioramento delle relazioni bilaterali, dopo le critiche del ministro degli Esteri Yair Lapid alla Russia per la guerra in Ucraina.

Ore 7.14: "Mosca prepara false flag per il referendum a Kherson

La Russia intende inscenare una provocazione militare a Kherson da attribuire a Kiev per poter giustificare un referendum illegale che crei una repubblica separatista nell'unica regione Ucraina del tutto in mano ai russi. Lo ha dichiarato su Telegram il portavoce dell'amministrazione militare di Odessa, Sergiy Bratchuk. Secondo Bratchuk, le forze russe hanno intenzione di sparare su Kherson per poi accusare l'esercito ucraino e utilizzare l'operazione per giustificare un referendum che "salvi la città".

Ore 1.39: "Fra 130 e 150 bambini rapiti a Mariupol"

Le forze armate russe hanno portato via dalla città portuale assediata di Mariupol fra i 130 e i 150 bambini: la stima, riportata dal Gruppo per i diritti umani in Crimea citato dalla testata Ukrinform, è del consigliere del sindaco di Mariupol, Petro Andryushchenko. Nella maggior parte dei casi, secondo il funzionario, si tratta di bambini che erano ricoverati in ospedale e in molti casi avevano perso i genitori, ma questo non significa che non ci fossero parenti stretti in grado di adottarli, segnala l'organizzazione.



Ore 0.44: Governatore di Kharkiv, "contrattacco e riconquista di paesi"

Le forze armate ucraine hanno riconquistato alcuni paesi nella regione di Kharkiv. Lo ha comunicato su Telegram il governatore della regione, Oleg Sinegubov: si tratta dei paesi di Bazaliivka e Lebyazhe e di una parte di Kutuzivka. Inoltre, ha scritto, sono avanzati nel paese di Mala Rohan. Secondo l'analisi di Phillips O'Brien, docente di studi strategici a St Andrews in Scozia e citato da Le Monde, questo potrebbe significare un contrattacco verso le linee di approvvigionamento dell'esercito russo, e potrebbe creare problemi alla logistica russa proveniente dalla regione di Belgorod.





