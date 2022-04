Ucraina, le notizie in diretta. Donbass, la grande offensiva: perdite russe. Mariupol, "civili sotto l'acciaieria"

19 aprile 2022 a

Siamo a 55esimo giorno di guerra e la Russia lancia l'offensiva finale su larga scala per la conquista del Donbass, che Zelensky non ha alcuna intenzione di concedere all'invasore. A Mariupol continua l'eroica resistenza dei pochi che ancora non si sono arresi, guidati dal battaglione Azov. Bombe su Leopoli e Dnipro, ripresi gli attacchi anche a Kiev e Kharkiv.

Ore 6.36 - Kiev, navi russe si ritirano a 200 km da costa

Nel Mar Nero, missili e mezzi da sbarco russi si sono ritirati a quasi 200 chilometri dalla costa. Lo ha confermato il comando operativo Sud delle forze armate ucraine, come riporta il sito The Kiyv Independent. Viene segnalato, però, che permane il blocco della navigazione e la minaccia di attacchi missilistici. Secondo il comando operativo Sud, i combattenti ucraini hanno respinto l’assalto del nemico intorno ad Aleksandrovka nell’area di Kherson, hanno poi distrutto 28 occupanti e cinque unità di equipaggiamento della Federazione Russa, tra cui corazzate, ingegneristiche, automobilistiche e UAV.

Ore 4.21 Stati Uniti, non escluso Russia tra Stati terroristi

Gli Usa non escludono la possibilità di considerare ufficialmente la Russia come uno "stato sponsor del terrorismo", il che comporterebbe una nuova serie di sanzioni e restrizioni. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price. "Stiamo valutando con attenzione i fatti e quello che dice la legge - ha dichiarato Price -. Se ci saranno le condizioni, e ci verrà data la possibilità legale di agire, lo faremo". Lo status di "sponsor del terrorismo" viene assegnato a quei Paesi che risultano aver "dato ripetutamente sostegno ad atti di terrorismo internazionale". La scorsa settimana Volodymyr Zelensky aveva chiesto a Joe Biden di fare questo passo e considerare la Russia uno Stato terrorista. Al momento sono quattro i Paesi nella "lista nera": Corea del Nord, Iran, Cuba e Siria.

Ore 3.12 Mariupol, in acciaieria molti donne, bimbi e anziani

Non soltanto i militari che ancora non si sono arresi Sono almeno 1.000 i civili che si stanno nascondendo nei rifugi sotto l’acciaieria Azovstal, per lo più donne con bambini e anziani- Lo rivela su Telegram il Consiglio comunale di Mariupol. Le autorità della città ucraina sudorientale assediata aggiungono che le forze russe hanno continuato a bombardare l’acciaieria, nonostante i civili si siano riparati sotto di essa.

Ore 01.22 Ucraina, media: respinti 7 attacchi russi su confine orientale

Stando al sito del giornale The Kyiv Independent le forze ucraine nell’Ucraina orientale hanno respinto 7 attacchi russi. Secondo l’esercito ucraino, il seguente equipaggiamento russo è andato perso: 18 veicoli corazzati da combattimento, dieci carri armati, otto camion, quattro UAV e un caccia SU-30. L'offensiva su larga scala in Donbass è parita.

