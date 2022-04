Controcorrente, estrazione a sorte in trincea: Ucraina-choc, come scelgono i soldati destinati a morire

19 aprile 2022 a

Come si sceglie quali soldati mandare in trincea? In Ucraina può avvenire anche con un sorteggio: è quanto sta succedendo in Donbass, come raccontato dal giornalista sul campo Fausto Biloslavo a Controcorrente, il programma di Veronica Gentili su Rete 4. L'aria che si respira in quelle zone è sempre più pesante: dal reportage mostrato ieri sera emergono soprattutto tanta stanchezza e la speranza che la guerra con i russi finisca presto.

Nei rifugi dei combattenti, in particolare, regna un silenzio surreale, interrotto solamente dal lancio della monetina con la quale i soldati vengono scelti per iniziare il turno in trincea. Sulle divise di ognuno - come spiega TgCom24 - viene scritto il cognome con un pennarello indelebile, sia sul petto, sia sulle gambe, in modo da poter riconoscere i corpi in caso di granata. Ci si prepara al peggio, insomma.

Proprio in queste ore, tra l'altro, sarebbe cominciato l'attacco russo contro l'acciaieria Azovstal di Mariupol, dove sarebbero asserragliati marines ucraini, combattenti del battaglione Azov e anche dei civili. I russi avrebbero sganciato bombe anti-bunker sull'edificio: lo ha rivelato il comandante del reggimento, il tenente colonnello Denys Prokopenko. A rilanciare la notizia Sky News. Prokopenko ha affermato in un videomessaggio che i russi hanno utilizzato queste bombe pur sapendo che civili si trovano ancora nei tunnel del grande impianto.

