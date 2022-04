Nicola Porro, lo sfogo: "Joe Biden se ne fo*** e trivella. Invece Draghi...", premier sotto accusa

19 aprile 2022 a

Nell'ultima Zuppa di Porro da Miami il vicedirettore de Il Giornale, Nicola Porro ha commentato oggi, 19 aprile, i giornali italiani con la sua ormai nota rassegna stampa. Porro ha sottolineato come il tema principale delle testate giornalistiche sia ancora un portato dell’intervista a Mario Draghi che ha realizzato il Direttore de Il Corriere della Sera (il primo a intervistarlo) riguardo la guerra in Ucraina. Quindi tema principale ancora il conflitto, in particolare il Donbass.

Nel suo video Porro cita inizialmente un articolo de La Repubblica: “La doppia battaglia: Mariupol non si arrende mentre si apre l’offensiva sul Donbass”, quindi un racconto dei giornali italiani sulla resistenza ucraina che è una “resistenza fortissima” commenta il giornalista. Che menziona poi L’Avvenire che, riprendendo le parole del Papa, ha scritto di non abituarsi alla guerra. Ma quello che sembra aver colpito di più Porro è il titolo di Marco Travaglio: “Quanti morti ucraini serviranno ancora alle potenze per sedersi al tavolo?”. "Che devono fare gli ucraini se non morire per il loro paese?", osserva, "soprattutto da uno come lui che pensa che la legittima difesa sia indispensabile in casa. Quindi gli ucraini sono gli unici intitolati a difendersi fino alla morte”.

Riguardo la crisi economica che sta attraversando il Paese “sarà un disastro, è già un disastro” ha affermato il vicedirettore de Il Giornale, il quale si schiera poi contro il premier Draghi dichiarando: “Su questo ha torto. Imprese che chiudono, rifornimenti sempre più costosi, benzina alle stelle e ‘un botto’ pazzesco dei costi dell’edilizia”. Porro ‘bacchetta’ il premier che non pare focalizzato appieno su un tema delicato come questo. Secondo lui i rincari saranno mostruosi e questa dovrebbe essere la vera emergenza da affrontare con un piano nazionale.

Infine, il giornalista non risparmia poi un personaggio caldo del momento. Il presidente degli Usa Biden ha deciso di aumentare esplorazioni e trivellazioni contro il programma economico fatto da lui stesso. Il disappunto di Porro è evidente. “Tutte monchi***. Biden se ne fo*** contraddicendo il suo programma elettorale aumentando le trivellazioni”.

