Joe Biden "lo ha confermato a Barack Obama": l'azzardo del presidente (a 79 anni)

Joe Biden ha palesato a Barack Obama l’intenzione di candidarsi anche nel 2024. L’indiscrezione è stata riportata da The Hill e ha fatto il giro del mondo in men che non si dica, ma non rappresenta una novità assoluta: il presidente americano già in passato, e anche pubblicamente, aveva parlato della possibilità di una sua nuova candidatura per un secondo mandato, quello fallito da Donald Trump che pure potrebbe a sua volta ripresentarsi.

“Vuole correre e lo sta facendo sapere a tutti”, è quanto affermato dalle fonti interpellate da The Hill. Eppure i recenti sondaggi sul gradimento di Joe Biden fanno sembrare una follia l’intenzione di ricandidarsi: secondo alcuni analisti, invece, l’attuale presidente americano sarebbe il candidato democratico con più possibilità di battere nuovamente Donald Trump. Ma quando Biden potrebbe aver maturato la decisione di candidarsi anche nel 2024? Forse nel corso del pranzo insieme a Barack Obama, anche se in molti hanno subito sottolineato il dato anagrafico che sembrerebbe remare contro l’attuale inquilino della Casa Bianca: Biden ora ha 79 anni, ne avrebbe 82 in caso di secondo mandato.

Ma questa non è la questione più urgente in caso di ricandidatura: Biden deve infatti fare i conti con la realtà e quindi con i sondaggi secondo cui solo il 33% degli americani promuove il suo operato, con il 54% che lo boccia. In termini assoluti il suo gradimento è al 38%, mentre sale al 39% in relazione al dossier sull’Ucraina: anche in questo caso, però, gli americani accusano Biden di non fare abbastanza contro il caro-prezzi.

