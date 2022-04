Emmanuel Macron, camicia aperta e pelo ovunque: si mostra così, la foto che imbarazza l'Eliseo

19 aprile 2022 a

Prosegue la campagna elettorale di Emmanuel Macron in vista del secondo turno delle presidenziali in programma domenica 24 aprile. Il presidente è molto attivo sui social, dove pubblica le foto delle sue tappe e dei suoi discorsi. Uno scatto, però, ha attirato l'attenzione più degli altri. Si tratta di un'immagine in cui si vede Macron seduto in maniera rilassata sul divano con la camicia bianca aperta sul petto.

Cos'è che ha attirato l'attenzione? Il torace peloso di Macron in bella vista. Quella foto, scattata dalla sua fotografa ufficiale Soazig de la Moissonniere, risale a sabato 16 aprile: Macron - come scrive il Corriere della Sera - era a Marsiglia con la moglie e il suo staff per una giornata intensa di campagna elettorale. Commentando quello scatto, il presidente - intervistato lunedì sera in tv a France C - ha spiegato ridendo: "Faceva molto, molto caldo a Marsiglia". E poi ha aggiunto che anche quello scatto, così come tutti gli altri, era stato approvato da lui in persona. Anche se, ha ammesso, forse avrebbe dovuto pensarci meglio. Lo dimostra la valanga di commenti ironici lasciata sotto a quel post.

I ritratti di Macron, comunque, hanno sempre fatto parlare. Uno degli ultimi scatti di cui si è discusso parecchio è quello in cui lui indossa la felpa dei paracadutisti e ha una barba insolita sul viso. Si tratta di una foto che doveva trasmettere l'immagine di un Macron casual e vicino allo "stile Zelensky" nei giorni più intensi della guerra in Ucraina.

