Igor Kornet, "fallimenti al fronte": rappresaglia di Mosca contro il suo generale, allo sbando in Donbass

Il Cremlino ha cominciato a fare "pulizia" per "fallimenti al fronte" nelle zone occupate del Donbass dove è in corso una potentissima offensiva della Russia. Come si legge su Telegram la prima testa saltata è stata quella del maggiore Igor Kornet, arrestato dai servizi russi dell'Fsb e attualmente detenuto in un centro di Rostov sul Don. Lo riporta il Kyiv Independent. L'arresto, secondo l'intelligence ucraina, ha provocato una reazione negativa nelle forze di sicurezza e nella leadership politica della "repubblica", che ha interpretato il fatto come l'inizio dei cambiamenti nel blocco di potere.

Intanto, sono in corso i lavori per aprire le ambasciate russe nelle repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk, nel Donbass come ha dichiarato questa mattina 20 aprile il viceministro degli Esteri russo, Sergej Ivanov, aggiungendo che si stanno concludendo i necessari accordi tra le parti. Tuttavia Ivanov ha osservato che non è stata ancora fissata una data per l'apertura delle missioni diplomatiche.

E il presidente russo Vladimir Putin assicura che in Donbass arriverà la pace nel Donbass "grazie alla Russia" e che Mosca farà in modo che nella regione la vita in sicurezza torni la normalità. Lo riferisce l'agenzia Tass. Il presidente russo ha precisato che la tragedia del Donbass ha spinto la Russia ad iniziare l'operazione speciale in Ucraina.

