Cremlino, minaccia a Finlandia e Nato: "Cosa vi accadrà se entrate nella Nato. Non sorprendetevi..."

Il Cremlino torna a minacciare la Finlandia e la Svezia. "La Russia ha avvertito sia pubblicamente, sia attraverso i propri canali diplomatici" Helsinki e Stoccolma circa "le conseguenze" che comporterà un loro ingresso nella Nato. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova nel corso di una intervista al canale Russia 24. "Bruxelles, sotto l'egida degli Stati Uniti, ha attirato per molto tempo questi paesi nelle sue strutture. Sono state prese misure per attirarli definitivamente e fin qui non vediamo niente di nuovo", ha sottolineato la portavoce di Lavrov. E ora "non avranno nulla di cui sorprendersi, sono stati informati su tutto, su cosa comporterà" la loro adesione all'Alleanza Atlantica, ha tuonato minacciosa la Zakharova.

Decisa la risposta di Stoccolma. "La politica di sicurezza della Svezia la determina la Svezia" e "la Russia non ha nulla a che vedere" con le "decisioni indipendenti" che il Paese può adottare, ha dichiarato Ann Linde, ministro degli Esteri svedese, citata da Aftonbladet.

"La responsabilità della guerra in Ucraina e di una sua escalation sono solo della Russia e di nessun altro Paese", ha detto l'ambasciatore di Svezia a Roma, Jan Björklund, rispondendo alla domanda se la possibile adesione di Stoccolma alla Nato possa portare a un'escalation del conflitto in corso tra Mosca e Kiev. "È difficile immaginare come il conflitto in Ucraina potrebbe intensificarsi ulteriormente, in quanto è già ad altissima intensità", ha affermato l'ambasciatore. "Il possibile allargamento del conflitto dipende da Putin, tutti i membri della Nato sono stati chiari, incluse Svezia e Finlandia, vogliamo che la guerra finisca subito e che la Russia si ritiri dall'Ucraina. Se Putin vuole allargare la guerra" ad altri Paesi "può ovviamente cercare di farlo, ma l'Alleanza atlantica non vuole allargare il conflitto", ha aggiunto Björklund.

Proprio oggi a Helsinki si è aperto il dibattito in Parlamento sull'ingresso del Paese nella Nato come annunciato settimana scorsa dalpremier Sanna Marin.

