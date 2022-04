Omicron, positiva 20 giorni dopo essere guarita dalla Delta: "Nuova devastante variante?"

21 aprile 2022 a

Non una, ma ben due volte positiva al Covid 19 nel giro di 20 giorni. È il caso d'infezione più ravvicinata mai registrato. È capitato a un’operatrice sanitaria spagnola che, nonostante vaccino e booster, è risultata positiva per due volte di fila.

La prima volta la donna è risultata positiva alla variante Delta mentre la seconda alla variante Omicron. Questo caso eccezionale è stato riportato in occasione del congresso della società europea di malattie infettive e microbiologia clinica. Il caso della doppia infezione così ravvicinata è il primo registrato e documentato. A renderlo di dominio pubblico è stata Cristina Gutiérrez Fornés, dell'Institut Català de Salut a Tarragona, la quale sottolinea che la probabilità di reinfezione anche dopo il vaccino e il booster è assolutamente possibile. Dato che evidenzia come Omicron sia in grado si scavalcare l’immunità da vaccino e l’infezione da Covid.

La 31enne era risultata positiva il 20 dicembre al tampone molecolare di routine che si effettua negli ospedali agli operatori sanitari. Asintomatica, si è negativizzata per poi risultare nuovamente positiva il 10 gennaio, questa volta però con tosse, malessere e febbre. Secondo la Fornés questo caso evidenzia la necessità di sequenziare il genoma del virus nei soggetti vaccinati positivi o in colori che sono già risultati positivi. In tutti e due i casi potrebbe nascondersi una nuova variante capace di eludere le difese immunitarie naturali e quelle indotte dal vaccino.

