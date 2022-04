Mosca, multato per colpa delle sue scarpe: l'ultima follia in nome di Putin

21 aprile 2022 a

In Russia chi indossa la combinazione di colori giallo-blu è a rischio. Non si può nemmeno camminare per strada con scarpe di questi colori perché si rischia grosso. Lo sa bene un residente di Mosca fermato dalle forze dell’ordine e multato perché aveva deciso di uscire con le scarpe di quel colore. A riportare questa notizia sono diversi media slavi come Nexta e Ateo Breaking citando l’avvocato russo Ilya Utkin.





È vietato quindi indossare i colori della bandiera ucraina. L’uomo era uscito di casa per andare a fare la spesa e aveva deciso d'indossare involontariamente un paio di scarpe gialle e blu. È stato di conseguenza fermato dalla polizia e multato.



Una situazione analoga era successa alla 46enne di origine, ucraina ma cittadina russa dal 2021, Olga Dyachenko. La donna aveva fatto una manicure con alternati sulle unghie i colori giallo e blu della bandiera ucraina e sull'anulare il rosso e il nero che rimandano ai nazionalisti ucraini di Pravda Sektor, organizzazione paramilitare bandita in Russia. Anche in questo caso i colori non sono passati inosservati a un cliente della sua agenzia di traduzioni ha sporto denuncia al Servizio federale per la sicurezza della Federazione russa. Il risultato di questa azione è stato l’arresto della donna che, dopo essere stata interrogata, è stata rilasciata in attesa di giudizio. Olga si era così difesa: “Non c'è nulla di sospetto al riguardo: la mia è una normale manicure multicolore e chi ha sporto denuncia si è inventato tutto”.

