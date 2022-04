Ucraina, la guerra in diretta. Kiev a Blinken: "Riconoscere Mosca come sponsor del terrorismo"

23 aprile 2022 a

"Riconoscere Mosca come sponsor del terrorismo". La richiesta del premier ucraino Denys Shmyhal al segretario di Stato americano Anthony Blinken apre il 59esimo giorno di guerra in Ucraina. Dal punto di vista diplomatico, gelida telefonata tra il presidente russo Vladimir Putin e Charles Michel, presidente del Consiglio europeo. Il Cremlino rifiuta una tregua almeno fino a quando il Battaglione Azov non si arrenderà a Mariupol, mentre sul fronte strategico preoccupano le mire dichiarate dai russi, che puntano alla Transnistria, il territorio indipendente al confine con la Moldova che, inquietata, ha già convocato l'ambasciatore di Putin.





Ore 6.00: "Taglio dei tassi di interesse", la mossa della Nabiullina

La Banca di Russia valuterà la possibilità di ridurre il tasso di interesse di riferimento nel corso delle prossime riunioni del consiglio di amministrazione. Lo ha dichiarato la governatrice dell'istituto, Elvira Nabiullina, nel corso di una relazione alla Duma di Stato, la camera bassa del parlamento russo. Nabiullina ha affermato che l'economia russa ha bisogno di un aggiustamento strutturale per "resistere alle sfide". "Man mano che la situazione sul mercato finanziario si stabilizza, con la diminuzione della pressione inflazionistica, abbiamo anche iniziato a ridurre il tasso chiave", ha ricordato la governatrice. Il 28 febbraio, quattro giorni dopo l'inizio della "operazione militare speciale" della Russia in Ucraina, la Banca centrale ha innalzato il tasso di interesse di riferimento dal 9,50 al 20 per cento, per poi ridurlo al 17 per cento l'8 aprile.

Ore 2.27: Onu, Guteress da Putin e poi da Zelensky

Il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres sarà a Kiev per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in Ucraina giovedì 28 aprile, due giorni dopo l'incontro a Mosca con il presidente russo Vladimir Putin. Lo ha comunicato l'Onu.

Ore 1.25: Zelensky, "arrivate dagli alleati le armi richieste"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato in un video messaggio diffuso nella notte che sono arrivate a Kiev le armi richieste agli alleati. Nel video, citato dal Kyiv Independent e dall'agenzia russa Interfax, Zelensky ha detto che i partner dell'Ucraina hanno "finalmente ascoltato" le richieste e che "è stato dato esattamente quello che chiedevamo".

Ore 0.39: Premier ucraino a Blinken, "riconoscere Mosca come sponsor del terrorismo"

"Insieme agli Stati Uniti, rafforzeremo il coordinamento della politica sanzionatoria. Durante un incontro con il Segretario di Stato Usa Anthony Blinken, ho chiesto l'esclusione di tutte le banche russe dal sistema Swift, nonché il riconoscimento della Russia come sponsor del terrorismo. Sarà un potente segnale politico per il mondo intero". Lo scrive il premier ucraino Denys Shmyhal sul suo canale Telegram a seguito dell'incontro con Blinken.

