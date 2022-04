Stefano Tacconi, il forte mal di testa e poi il ricovero: ecco cosa è successo

24 aprile 2022 a

Sono ancora gravi le condizioni di Stefano Tacconi. L'ex portiere della Juventus ha passato la notte ricoverato all'ospedale di Alessandria, nel reparto di Neurochirurgia. Secondo diverse testimonianze l'atleta si trovava ad Asti per partecipare alla Giornata delle figurine. La sera prima aveva preso parte alle cena di gala presso il ristorante Mariuccia a Pratomorone, per poi spostarsi in nottata in un altro locale della zona. Il Giornale rivela che fin dal mattino il 65enne ha iniziato a lamentare un forte mal di testa. A portarlo in ospedale il figlio che era con lui.

Solo successivamente all'ex calciatore è stata diagnosticata un'ischemia cerebrale. Tanti i messaggi arrivati sui social. Anche il figlio ha voluto condividere con i tanti fan del padre un dolce pensiero: "Riprenditi papi, sei un leone, vincerai anche questa battaglia".

Proprio in queste ore fa il giro del web un'intervista a Barbara d'Urso in cui Tacconi affermava: "Un anno e mezzo fa mi sono operato alla schiena, con due vertebre fratturate. Ho rischiato di rimanere sulla sedia a rotelle. Non so quanto mi resta da vivere, l'età avanza. Quest'anno ho perso tanti amici, come Paolo Rossi e Diego Armando Maradona". E ora tutti fanno il tifo perché possa uscire al più presto dall'ospedale.

