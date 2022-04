Battaglione Azov, "atto non volontario". Voci pesantissime da sottoterra: tutti morti per forza?

25 aprile 2022 a

a

a

“Non sono così sicuro che la decisione di morire piuttosto che cedere sia volontaria”. Lo ha dichiarato Domenico Quirico nel corso di un’intervista rilasciata a TgCom24, in cui ha parlato soprattutto della situazione nell’acciaieria Azovstal a Mariupol, dove il battaglione Azov continua a resistere, rifiutando di arrendersi. “La resa forse in questo caso non funzionerebbe, per questo credo che non abbiano scelta nel continuare a combattere”, ha spiegato l’esperto geopolitico de La Stampa.

"Chi è quest'uomo e perché lo armiamo". Battaglione Azov, circola questa foto: documento sconcertante | Guarda

“Lì ci sono conti da saldare tra i filorussi e gli ultranazionalisti ucraini - ha aggiunto Quirico - quindi credo che ci siano dei conti privati da saldare con il battaglione Azov. Arrendersi è un atto complicato, è il più difficile perché nel momento in cui abbassi le armi sei totalmente alla mercé delle persone a cui ti sei arreso, in questo caso a Vladimir Putin. Soprattutto in una guerra civile l’ultima speranza è di avere in mano un fucile e sperando che succeda qualcosa che cambi la situazione”.

Il Battaglione Azov e i bambini? "Cosa non torna in questo video", sospetti e orrore | Guarda

Quirico si è poi espresso totalmente a favore della resistenza ucraina: “Siamo nel principio della legittima difesa, se uno mi aggredisce non so cosa si possa fare di diverso, non appartengo a chi dice che l’Ucraina deve arrendersi e poi quello che verrà verrà. Nel caso dell’acciaieria siamo di fronte a vicende in cui si tratta di guerre civili, per cui non ci sono regole che funzionano”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.