Sheena Gullet, bloccata nella tormenta di neve per 6 giorni: cos'ha mangiato per campare

26 aprile 2022 a

a

a

Una storia sconvolgente da Little Valley, in California. Una donna di 52 anni, Sheena Gullett, è rimasta intrappolata sei giorni nella neve ed è miracolosamente sopravvissuta. Insieme all'amica Justin Lonich, 48 anni, era rimasta bloccata nella tormenta mentre con la loro auto si stavano dirigendo verso l'autostrada 44 a circa 160 miglia da Sacramento e 115 miglia a nord-ovest di Reno.



Una volta finite su una strada sterrata, le due donne non sono più riuscite a proseguire. Dopo aver trascorso la notte in auto, al mattino seguente hanno cercato di proseguire il viaggio ma quando la batteria dell'auto si è scaricata del tutto, non è rimasto loro che incamminarsi a piedi nella neve fresca, in direzione dell'autostrada nella speranza di trovare soccorsi. A un certo punto però, spiegano le cronache locali, le suole degli stivali di Sheena Gullett si sono staccate impedendole di fatto di proseguire il percorso. L'amica Justin è andata avanti, per cercare aiuto anche per lei. Una volta tornata indietro, però, non è più riuscita a geolocalizzarla. La Lonich ha trascorso due notti tra strada, con un fuoco improvvisato, e boschi circostanti. Quindi è finalmente riuscita a raggiungere il primo centro abitato in autostop, Susanville, lanciando così l'allarme allo sceriffo della contea di Lassen.

Dopo giorni di perlustrazioni inutili, la Lonich è arrivata con il vicesceriffo fino all'auto abbandonata, dentro la quale si era chiusa la Gullett. Sana e salva, sia pure fisicamente e psicologicamente provata. Per sopravvivere, hanno spiegato i soccorritori, la 52enne "ha razionato una confezione da sei di yogurt, mangiandone uno al giorno. Non aveva acqua e ha mangiato la neve".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.