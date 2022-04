Volodymyr Zelensky, la Casa Bianca rivela: "Regia dallo scorso dicembre". L'ultimo schiaffo a Putin

28 aprile 2022 a

Che ci fosse la regia americana dietro le mosse di Volodymyr Zelensky non era certo un mistero, ma adesso sono giunte conferme importanti direttamente dagli Stati Uniti. La Nbc ha reso noto i risultati di una inchiesta che dimostra come l’intelligence americana sia stata al fianco dell’Ucraina fin dall’inizio dell’invasione russa: anzi, da molto prima, non a caso gli americani erano gli unici che continuavano a insistere che Vladimir Putin avrebbe attaccato l’Ucraina, mentre il resto del mondo non ci credeva.

È almeno dallo scorso dicembre che gli 007 a stelle e strisce lavorano a stretto contatto con Zelensky e i suoi uomini: la Casa Bianca ha confermato alla Nbc che sta fornendo intelligence e continuerà a farlo. La strategia è quindi cambiata: gli Stati Uniti sono usciti allo scoperto perché la guerra è entrata in una nuova fase, come annunciato proprio dalla Russia, che combatte in Ucraina ma ha come vero nemico la Nato. Gli Usa hanno quindi deciso di accettare la sfida a campo aperto, provando a intimidire Putin con l’ammissione del loro coinvolgimento a livello di intelligence.

Stando a quanto riportato dalla Nbc, gli Usa hanno aiutato Zelensky a sfuggire ai killer assoldati per farlo fuori, ma hanno fatto anche tanto altro come fornire informazioni su attacchi aerei russi, coordinate per bombardare i reparti nemici in movimento e anche per abbattere un grande aereo da trasporto che doveva scaricare decine di soldati all’aeroporto Hostomel, la cui conquista sarebbe stata cruciale nella prima fase di guerra per lanciare l’assalto contro la capitale Kiev.

