Elon Musk e la polvere bianca: "Compro Coca Cola e ci rimetto la cocaina", fino a dove si spinge

28 aprile 2022 a

a

a

Elon Musk risulta essere proprio un simpaticone. Il padre fondatore di Tesla pochi giorni fa ha comprato Twitter alla 'modica' di 44 miliardi di dollari . L'uomo più ricco del mondo, e proprio per questo può permettersi il lusso di dire certe cose, ha quindi twittato: “ Poi compro la Coca-Cola per rimetterci dentro la cocaina ”. Uno scherzo? Un nuovo progetto? Non ci è dato saperlo. Fatto sta a due ore dal tweet si è beccato due milioni di “mi piace”, 450mila retweet, 100mila commenti. La battuta è piaciuta.

Video su questo argomento Elon Musk acquista Twitter, la Casa Bianca: "Biden preoccupato dal potere dei social"



Se però si va a curiosare nell'account verificato di Elon se ne trovano delle belle . “Facciamo diventare Twitter il massimo del divertimento” e ancora: “Sentite, mica posso fare i miracoli!” dopo aver ripreso un'immagine dove scrive di voler comprare McDonald's per far funzionare tutte le macchine dei gelati.

Elon Musk compra Twitter? "Da oggi la Cina...". Accusa clamorosa: le mani di Pechino sul mondo



Sempre negli ultimi giorni, un utente gli ha anche suggerito che ora dovrebbe acquistare Fox , un altro invece History Channel . Gli unici commenti seri dell'imprenditore riguarderebbero il futuro di Twitter . Musk ha dichiarato che i messaggi: “Dovrebbero avere una crittografia end-to-end come Signal, quindi nessuno può spiare o hackerare i tuoi messaggi”. E ancora: “Affinché Twitter abbia la fiducia del pubblico, deve essere politicamente neutrale , questo significa sconvolgere allo stesso modo l'estrema destra e l'estrema sinistra”. Come ci sorprenderà quindi l'uomo più ricco del mondo ancora?



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.