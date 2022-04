Oleg Artemeyev, follia nello spazio del cosmonauta di Putin: paura per Samantha Cristoforetti

29 aprile 2022 a

a

a

Il conflitto russo in Ucraina arriva anche nello spazio. Durante la loro passeggiata spaziale, infatti, i due cosmonauti di Mosca, Oleg Artemeyev, che è anche deputato alla Duma per il partito conservatore di Putin “Russia Unita”, e Denis Matveyev, hanno piantato la bandiera della vittoria russa. O meglio, una replica dello Stendardo della Vittoria. Stando a quanto riporta la Tass, lo avrebbero posizionato sul lato esterno del modulo di laboratorio multiuso russo Nauka, un componente della stazione spaziale sviluppato dall'Agenzia Spaziale Russa.

Lo Stendardo della Vittoria è già stato piantato in passato: in particolare era stato innalzato dai soldati dell'Armata Rossa sovietica sul Reichstag a Berlino il 1 maggio del 1945. Fu issato dai soldati sovietici Alexey Berest, Mikhail Yegorov e Melitin Kantariya. Quella bandiera è considerata ancora oggi il simbolo ufficiale della vittoria dell'Unione Sovietica sulla Germania nazista durante la seconda guerra mondiale. Lo stendardo originale al momento è esposto al Museo delle forze armate centrali di Mosca.

A dare la notizia è stato il portavoce dell'agenzia russa Roscosmos, Dmitry Strugovets. Stando alla sua versione, l'idea sarebbe stata di Artemyev: "La sua iniziativa è stata sostenuta a tutti i livelli. Nessuno è rimasto indifferente", ha detto alla Tass. In ogni caso, adesso non si sa cosa succederà nei prossimi giorni, anche perché durante l'attuale missione spaziale sono previste ben sette passeggiate spaziali. In una di queste Artemyev sarà affiancato dall'italiana Samantha Cristoforetti.

