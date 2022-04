Volodymyr Zelensky, "il momento in cui ha perso il controllo": faccia a faccia-choc col capo di Azov

30 aprile 2022 a

a

a

Sui social sta circolando un video risalente al 2019, quando Volodymyr Zelensky era da poco stato eletto presidente dell’Ucraina. Neanche il tempo di mettersi alla guida del suo Paese che l’ex comico aveva perso il controllo sul battaglione Azov: il video tornato in voga in queste ore riguarda infatti un faccia a faccia molto teso tra Zelensky e Denis Prokopenko, che è ora a capo dei militari neo nazisti che resistono nell’acciaieria Azovstal, all’interno della città di Mariupol.

"Chi è Volodymyr Zelensky, chi massacra i civili": lo schiaffo di Cecilia Strada alla sinistra

“Tu vuoi formalizzare una relazione con me?”, è uno dei passaggi chiave del confronto, con Zelensky preso in contropiede dal modo di fare di Prokopenko. “Non io e te, ma tutte le persone che sono nel processo, che sentono il dolore per l’Ucraina”, la risposta del membro di Azov, che ha poi continuato a provocare il presidente ucraino, facendo orecchie da mercante dinanzi alla sua richiesta di posare le armi. L’intento di Zelensky era chiaramente quello di una de-escalation nel Donbass, ma è stato imbarazzato da Prokopenko: “Non abbiamo armi nelle nostre mani…”.

In origine l’intenzione di Zelensky era quella di rispettare la sua promessa elettorale nei confronti della popolazione russofona che lo aveva votato: per questo chiedeva ai soldati nazionalisti di calmarsi e di posare le armi. Dopo l’episodio con Prokopenko si è scatenato in rete un attacco contro Zelensky, accusato di aver perso subito il controllo.

"Sergei Lavrov nostro ospite". Colpo clamoroso per le reti Mediaset: dove, quando (e come ci minaccerà)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.