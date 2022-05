Ucraina, la diretta della guerra. Zelensky: "Occupanti russi riconoscano il fallimento". Kiev chiude i porti

01 maggio 2022 a

a

a

Siamo al 66esimo giorno di guerra in Ucraina. Vladimir Putin pronto a parlare di "guerra totale" al posto di "operazione militare speciale": l'annuncio potrebbe arrivare il 9 maggio. Il timore di escalation militare e nucleare. Odessa torna ancora sotto attacco. A Mariupol, la fonderia Azovstal è ormai completamente distrutta: venerdì, dall'impianto, per la prima volta sono usciti dei civili. La diplomazia e i negoziati sembrano orami nemmeno esistere.

Ore 07.09 Kiev chiude i porti delle città occupate

Per la guerra della Russia contro l’Ucraina, il Ministero delle Infrastrutture ucraino ha emesso un’ordinanza di chiusura dei porti di Berdiansk, Mariupol, Kherson e Skadovsk «"ino al ripristino del controllo" su queste città. Lo riferisce Ukrinform citando una dichiarazione pubblicata sul sito web del Consiglio dei Ministri ucraino.

Ore 06.28 Aereo militare russo ha violato lo spazio aereo svedese

Nella serata di sabato 30 aprile, un aereo da ricognizione russo ha violato lo spazio aereo svedese. A riferirlo è stato il ministero della Difesa di Stoccolma. Lo sconfinamento è avvenuto mentre la Svezia valuta - ormai con enorme concretezza - la possibilità di candidarsi a entrare nella Nato alla luce dell’invasione russa dell’Ucraina. "Prendiamo la cosa seriamente, lo facciamo sempre. Ma non la facciamo diventare più grande di quello che è", ha detto un portavoce delle forze armate svedesi. E ancora: "È totalmente inaccettabile violare lo spazio aereo svedese", ha commentato il ministro della Difesa, Peter Hultqvist. "Questa azione è non professionale e molto inappropriata data la situazione generale della sicurezza. La sovranità svedese deve sempre essere rispettata, sempre", ha concluso

Ore 4.38 Danimarca invia a Kiev veicoli corazzati e mortai

La Danimarca invierà 25 veicoli corazzati per il trasporto di personale Piranha III, mortai pesanti M10 e migliaia di proiettili alle forze armate ucraine, riporta il danese Olfi, citato da Ukrinform.

Ore 03.39 Zelensky: L’Ucraina sarà libera, cacceremo gli occupanti

L’Ucraina sarà libera, e Kherson, Melitopol, Berdyansk, Dniprorudne e su tutte le altre città e comunità temporaneamente occupate tornerà a sventolare la bandiera ucraina". Così il presidente ucraino Volodymir Zelensky in un videomessaggio su Telegram. "C’è ancora molto lavoro da fare. Gli occupanti sono ancora sulla nostra terra e ancora non riconoscono l’apparente fallimento della loro cosiddetta operazione. Dobbiamo ancora combattere e dirigere tutti gli sforzi per cacciare gli occupanti. E lo faremo". Ha poi promesso il "ritorno a una vita normale, che la Russia non è in grado di fornire nemmeno sul proprio territorio", ha concluso Zelensky.

Ore 01.01 Internet e cellulari fuori uso a Kherson

Nella regione di Kherson sono interrotte le comunicazioni mobili e Internet di tutti gli operatori telefonici. Uno dei massimi esperti di Vodafone nell'area ha riferito alle autorità che non si è trattato di un incidente. Lo riporta il Kyv independent. Serhiy Khlan, un deputato del Consiglio regionale di Kherson, ha spiegato che il motivo dell'interruzione del servizio è ancora sconosciuto sebbene il problema si fosse già presentato un mese fa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.