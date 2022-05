Joe Biden, guerra totale a Putin: il piano per rubargli gli scienziati militari, una mossa pericolosissima

02 maggio 2022 a

La "guerra totale" non è soltanto quella che Vladimir Putin potrebbe dichiarare il prossimo 9 maggio, così come sostengono le intelligence. La "guerra totale" è anche quella di Joe Biden contro lo zar. E non si parla dell'escalation verbale del presidente degli Stati Uniti. No, secondo Il Messaggero c'è altro: nel mirino di Biden ci sarebbero anche scienziati con specializzazione in intelligenza artificiale, fisica quantistica, ingegneria nucleare, tecnologia spaziale. Ovviamente russi.

Il presidente infatti vorrebbe strappare il meglio del mondo scientifico a Putin e portarlo in Russia: si tratta degli uomini su cui lo zar punta per la creazione di nuove armi, missili e navi spaziali. Illuminati che, sostengono fonti di intelligence e ambienti accademici, non vedono l'ora di fuggira dalla Russia autoritaria di Putin, dalla Russia che soffoca a causa delle sanzioni.

"Molti sono già fuggiti in Georgia, altri in Turchia, e si calcola che qualcosa come 70-100 mila abbiano fatto richiesta di espatrio nel solo mese di aprile. Il presidente Biden vuole cogliere al volo l'occasione e attirarli in America, per arricchire le file degli scienziati nel suo Paese e allo stesso tempo fare uno sgambetto a Putin, indebolendo il futuro della ricerca in Russia", spiega Il Messaggero.

Joe Biden ha già incluso la proposta nel contesto dell'ultimo pacchetto di aiuti per l'Ucraina, che ammonta a 33 miliardi di dollari, una cifra record. Il presidente vuole infatti alleggerire le richieste burocratiche per l'ingresso degli scienziati russi nel paese: ad oggi per ottenere un visto H1-B un candidato deve avere uno sponsor che dimostri come l'assunzione del soggetto sia necessaria poiché negli Usa non vi sono figure simili.

Sempre Il Messaggero ricorda come la mossa di Biden abbia un pesante precedente storico: subito dopo la Seconda Guerra Mondiale gli Usa portarono nei laboratori americani 1600 scienziati tedeschi che avevano lavorato sotto il nazismo, alle volte anche in perfetta sintonia con il regime hitleriano. Tra loro anche Wernher von Braun, scienziato di primissimo livello con molti, moltissimi fantasmi nel suo passato, poiché elemento fondamentale per le soluzioni belliche adottate da Adolf Hitler contro Londra.

