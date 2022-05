Orrore a Shanghai: portato via dai becchini. Ma è ancora vivo: un video terrificante

02 maggio 2022 a

Un abitante di Shanghai, anziano, è stato dichiarato morto e affidato a un'agenzia di pompe funebri che lo ha portato all’obitorio. Peccato che il signore non fosse affatto morto. Per questo quattro dipendenti e il direttore di una casa di riposo sono finiti sotto indagine. Lo riporta il quotidiano locale cinese Shine, precisando che i fatti si sono svolti nel distretto di Putuo ieri primo maggio. Sui social media della Repubblica popolare cinese sono stati pubblicati diversi video che mostrano l'uomo avvolto in un telo giallo mentre viene trasportato dai necrofori fuori dalla casa per anziani di Xinchangzheng.

Secondo quanto si apprende, un movimento improvviso avrebbe insospettito i dipendenti delle pompe funebri, che hanno accertato le funzioni vitali dell'uomo trasferendolo tempestivamente in ospedale, dove è ora ricoverato "in condizioni stabili". La Commissione per la supervisione e l'ispezione disciplinare di Shanghai ha estromesso quattro dei cinque indagati dai propri incarichi, annunciando ulteriori verifiche.

Insomma, un caso agghiacciante ma significativo del caos che regna a Shanghai dove un'ondata di Covid ha messo ko la metropoli. A oggi i contagi sono calati ma i residenti sono terrorizzati per i nuovi 58 contagi registrati al di fuori delle aree sottoposte a quarantena, per il rischio di una ripresa della diffusione del virus, nonostante il lockdown durissimo a cui la città è sottoposta da un mese. Le restrizioni estreme per la diffusione della variante Omicron hanno causato forti disagi a milioni di persone e innescato la rabbia popolare, che si è diffusa sui social.

