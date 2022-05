Poseidon, "attacco con drone sottomarino e tsunami atomico a Londra": la minaccia del portavoce di Putin

02 maggio 2022 a

L’escalation verbale della Russia è realtà da diverse settimane. Ormai si sprecano i talk show in cui viene paventata la minaccia atomica e di conseguenza la distruzione delle principali capitali europee in pochi secondi. Nella scorse ore su Russia1, l’emittente televisiva di Stato che è praticamente la voce del Cremlino, ha mandato in onda le dichiarazioni a dir poco minacciose del conduttore Dmitry Kiselyov, noto anche come il “portavoce” di Vladimir Putin.

Davanti alle telecamere quest’uomo ha parlato della possibilità di cancellare il Regno Unito con un attacco nucleare: in particolare si è soffermato sull’eventuale utilizzo del drone sottomarino Poseidon, un enorme siluro autonomo caricato con delle testate nucleari che sarebbe in grado di far sprofondare l’intera isola britannica. “Poseidon si avvicina al bersaglio alla profondità di un chilometro - ha spiegato Kiselyov - e a 200 chilometri orari. Non esiste alcun modo di fermarlo, ha una potenza di oltre 100 megatoni”. Ciò significa che sarebbe addirittura più devastante della bomba sganciata su Hiroshima.

Il ricorso a Poseidon da parte della Russia provocherebbe “uno tsunami gigantesco, con onde alte 500 metri - ha continuato Kiselyov - un’esplosione del genere porta dosi elevatissime di radiazioni, passerà sopra qualsiasi cosa e trasformerà tutto ciò che resta in un deserto radioattivo, inutilizzabile per qualsiasi cosa. Vi piace questa prospettiva?”. Le sue parole sono state accompagnate per tutto il tempo da grafiche che simulavano gli effetti distruttivi che venivano mano a mano descritti. Insomma, un intervento folle e surreale, ma al tempo stesso molto preoccupante perché quanto descritto potrebbe diventare realtà…

